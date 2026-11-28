तमिलनाडु के मदुरई में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार शाम 5 बजे कार्तिगई दीपम जलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होने वाली इस रस्म के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पहाड़ी पर दीपम जलाने के कार्यक्रम में सिर्फ 50 श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत दी गई है. बाकी लोगों को पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया है. CRPF ने पहाड़ी इलाके की सुरक्षा संभाल ली है. दीपम जलाने की रस्म सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पूर्व जजों की निगरानी में होगी.

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जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पहाड़ी की संरचनात्मक स्थिति और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सीमित लोगों को ही ऊपर जाने की अनुमति दी है. प्रशासन के मुताबिक, दीपम देखने के लिए 50 लोगों का एक समूह पहाड़ी पर जाएगा. इसके अलावा आम लोगों और दूसरे श्रद्धालुओं को ऊपर जाने की इजाजत नहीं होगी.

CRPF के जवानों ने पहाड़ी पर नियंत्रण संभाल लिया है. सुरक्षा बलों ने बिना अनुमति पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों को रोक दिया. सार्वजनिक घोषणा के जरिए भी लोगों को नियमों की जानकारी दी गई. CRPF के दक्षिणी सेक्टर के IG टी विक्रम ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना है.

शाम 5 बजे जलेगा दीपम, पूर्व जज करेंगे निगरानी

पूर्व जज जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस वी पार्थिबन शनिवार सुबह चेन्नई से मदुरई पहुंचे. दोनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए हैं. जस्टिस एस वैद्यनाथन ने अधिकारियों और पुजारियों के साथ चर्चा के बाद बताया कि दीपम शाम 5 बजे जलाया जाएगा. उन्होंने जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण को भी कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए कहा.

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VIDEO | Tamil Nadu: In view of the Karthigai Deepam lighting, CRPF personnel on Saturday restricted the entry of people to Thiruparankundram hill, allowing only a limited number of visitors to proceed towards the hilltop amid security arrangements. The restrictions come ahead of the scheduled lighting of the traditional lamp at the Deepathoon, following the Supreme Court's order. CRPF personnel were deployed along the hill pathway and regulated the movement of visitors towards the Deepathoon area. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026

दीपम जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पात्र पुजारियों को सौंप दिया गया है. इसे पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ के ऊपर लगाया जाएगा. इसके लिए मचान भी तैयार किया गया है.

दरअसल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्तिगई दीपम विवाद में अपने पहले के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर तमिलनाडु सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में शनिवार को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर पत्थर के स्तंभ के ऊपर दीपम जलाने का निर्देश दिया था. इसके बाद प्रशासन ने आयोजन की तैयारियां तेज कर दीं.

दीपम जलाने की रस्म देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग पहाड़ी के नीचे जुटे हैं. प्रशासन ने आयोजन के दौरान मेडिकल टीमों और एंबुलेंस की व्यवस्था भी की है. जिला प्रशासन ने लोगों से पुलिस और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है. सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी पर जाने की अनुमति सिर्फ निर्धारित 50 लोगों को दी गई है.

#WATCH | Coimbatore, Tamil Nadu: On the Karthigai Deepam row, We The Leaders founder and Chief K. Annamalai says, "The Supreme Court gave a very tough judgment yesterday. As per the judgment, the CRPF has taken control of the hill, and two former judges of the High Court have been put in charge of the Temple Management Committee. Supreme Court has dismantled the whole committee. And today, at 5 p.m., Deepam is expected to be lit on Deepathoon. Unfortunately, the TVK government's adamancy with respect to implementing the Supreme Court order has taken the state to this level. From morning, I am seeing a lot of confusion: a lot of Hindu people on one side, a lot of Islamic people on the other side going to the Dargah and the CRPF stopping people at some level because there is confusion with respect to what time the Deepam has to be lit. It is supposed to be done in a very simple way by the collector of Madurai without offending anybody. Now a rupture is created only because of the state government's adamancy..." — ANI (@ANI) November 28, 2026

दरगाह पर पहुंचे 100 से ज्यादा मुस्लिम श्रद्धालु

थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार सुबह 100 से ज्यादा मुस्लिम श्रद्धालु दरगाह पर नमाज के लिए पहुंचे. इनमें केरल से आए जायरीन भी शामिल थे. श्रद्धालु सुबह करीब 6:15 बजे पहाड़ी के नीचे जुटे और सुरक्षा जांच के बाद दरगाह तक पहुंचे. दिन में 100 से ज्यादा अन्य श्रद्धालुओं के भी पहुंचने की उम्मीद थी. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के बावजूद मुस्लिम श्रद्धालुओं को दरगाह और मस्जिद में इबादत की अनुमति दी गई.

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CRPF जवानों पर हिंदु भक्तों ने बरसाए फूल

दीपम विवाद के बीच पहाड़ी की सुरक्षा संभालने पहुंचे CRPF जवानों का हिंदू श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया. जवानों और उनके वाहनों पर फूलों की बारिश की गई. CRPF के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की टीमें भी तैनात की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय बल को सौंपी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मुस्लिम श्रद्धालुओं को दरगाह और मस्जिद में इबादत करने से रोका न जाए. सुरक्षा बलों ने पहाड़ी के रास्तों पर चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी है.

#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Villagers gathered near Thiruparankundram Hill showered flower petals on CRPF personnel deployed to take security control of the hill and Sri Subramania Swamy Temple, hours after the Supreme Court ordered Central forces to secure the area for lighting the Karthigai Deepam at Deepathoon. — ANI (@ANI) November 28, 2026



क्या है थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद?

दरअसल, मदुरई स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद है. यहां भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर और हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह भी है. विवाद पहाड़ी पर स्थित दीपथून नाम के पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने को लेकर है.

VIDEO | Deepathoon lamp lighting: Devotees and members of Hindu organisations pushed aside barricades and entered the pathway leading to the top of Thiruparankundram hill amid restrictions on public access to the Deepathoon. The incident occurred as preparations were underway to light the Karthigai Deepam at the hilltop pillar following the Supreme Court's order. Police personnel had stopped devotees from proceeding along the hill pathway, stating that public access would be decided after the Central Reserve Police Force CRPF took charge of security arrangements. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026

हिंदू संगठनों की मांग है कि मंदिर की परंपरा के तहत पहाड़ी के ऊपर इस स्तंभ पर दीपम जलाया जाए. वहीं, तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन का कहना है कि दीपम जलाने की परंपरागत जगह उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडप है. दीपथून स्तंभ दरगाह के पास स्थित है, इसलिए वहां दीप जलाने से कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा विवाद

इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दीपथून पर दीपम जलाने की एक बार अनुमति दी थी. यह आयोजन 24 नवंबर को होना था. लेकिन उस दिन दीपम पारंपरिक जगह पर ही जलाया गया और दीपथून पर दीपक नहीं जलाया गया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.

कोर्ट ने 27 नवंबर को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया और 28 नवंबर को दीपथून पर दीपम जलाने का आदेश दिया. मंदिर ट्रस्ट के बोर्ड को निलंबित कर दिया गया और पहाड़ी की सुरक्षा CRPF को सौंप दी गई. आज दीपम जलाने के लिए 50 श्रद्धालुओं को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति दी गई है.

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