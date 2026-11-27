प्यार और रिश्तों को लेकर जेन जी की सोच बदल रही है. पहले जहां किसी को पसंद करने की शुरुआत अक्सर उसकी खूबसूरती या लुक्स से होती थी, वहीं अब कई युवा पार्टनर में भावनात्मक यानी इमोशनल जुड़ाव, समझदारी और अच्छी बातचीत को भी अहमियत दे रहे हैं. उनके लिए सिर्फ किसी की तरफ आकर्षित होना काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि सामने वाला उनकी भावनाओं को समझे.

और पढ़ें

इमोशनल कनेक्शन है जरूरी

जेन जी अब ऐसे पार्टनर की तलाश में है, जिसके साथ वे बिना किसी झिझक के अपनी बातें साझा कर सकें. उन्हें ऐसा रिश्ता चाहिए जहां अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बार-बार सोचना न पड़े. एक-दूसरे की बात सुनना, मुश्किल वक्त में साथ देना और भावनाओं को समझना उनके लिए रिश्ते का अहम हिस्सा बन गया है.

दिखावे से ज्यादा पसंद है सच्चाई

सोशल मीडिया के दौर में लोगों के सामने अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा दिखाना आसान है. लेकिन असल जिंदगी में हर कोई ऐसा पार्टनर चाहता है, जिसके सामने उसे दिखावा न करना पड़े. जेन जी के लिए ऐसा रिश्ता ज्यादा मायने रखता है, जहां वे जैसे हैं वैसे ही रह सकें.

यह भी पढ़ें: रजनीकांत का Aura समझना है तो Gen Z देखें ये 7 फिल्में

Advertisement

बातचीत से बनता है मजबूत रिश्ता

अच्छी बातचीत किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है. जेन जी ऐसे पार्टनर को पसंद करती है, जो सिर्फ अपनी बात न कहे, बल्कि उनकी बात भी ध्यान से सुने. आपसी समझ, भरोसा और खुलकर बातचीत करना उनके लिए जरूरी होता जा रहा है.

डेटिंग सर्वे में भी दिखी ये सोच

डेटिंग ऐप हिंज की 2025 जेन जी डी.ए.टी.ई. रिपोर्ट के मुताबिक, 84% जेन जी डेटर्स नए तरीके खोज रहे हैं, जिनसे वे रिश्तों में गहरा इमोशनल जुड़ाव बना सकें. रिपोर्ट ये भी बताती है कि भावनाओं को खुलकर जाहिर करना और एक-दूसरे के साथ गहरी बातचीत करना उनके लिए अहम है.

इसका मतलब ये नहीं कि जेन जी के लिए लुक्स मायने नहीं रखते. बल्कि वे अट्रैक्शन के साथ ऐसा इमोशनल जुड़ाव भी चाहते हैं, जो रिश्ते को मजबूत और लंबे वक्त टिकाऊ बना सके.

---- समाप्त ----