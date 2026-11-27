नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन हफ्ते बीत चुके हैं. इसे अधिकतर लोगों ने देख लिया, और मूवी में दिखाई गई कहानी पर सबकी अलग-अलग राय बनी. कई लोगों को फिल्म पंसद आई, तो कइयों ने इसमें किरदारों के चित्रण पर सवाल उठाए. सबसे ज्यादा सवाल साई पल्लवी के किरदार माता सीता पर उठे, क्योंकि उन्हें फिल्म में एक योद्धा की तरह लड़ते हुए दिखाया गया.

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सीता माता के किरदार पर क्यों हुआ बवाल?

फिल्म रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार बनाई गई जिसमें माता सीता को इस रूप में नहीं बताया गया है. हालांकि मेकर्स ने रिलीज से पहले ही साफ किया था कि उन्होंने वाल्मीकि के अलावा अन्य ग्रंथों से भी रामायण के कुछ-कुछ हिस्से लिए हैं. इन्हीं में से एक रामायण में माता सीता को योद्धा बताया गया, जिसे फिल्म में दिखाया गया और फिर विवाद हुआ. अब साई पल्लवी को मशहूर राइटर अमीश त्रिपाठी का साथ मिला है, जो एक जाने-माने माइथोलॉजिकल राइटर हैं.

अमीश खुद भी रामायण से जुड़ी कहानियों पर किताब लिख चुके हैं. उनकी किताब 'सीता: वॉरियर ऑफ मिथिला' में भी माता सीता को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है. ऐसे में वो फिल्म में साई पल्लवी के किरदार को लेकर उठ रहे सवालों से सहमत नहीं हैं.

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स्क्रीन से बातचीत में अमीश त्रिपाठी ने कहा कि लोगों को रामायण के सभी रूपों के बारे में जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा- हमारे एजुकेशन सिस्टम में रामायण और महाभारत को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता. इसी वजह से हमें इनके अलग-अलग रूपों के बारे में पता नहीं है. अद्भुत रामायण में सीता ने रावण के एक ज्यादा ताकतवर और बड़े रूप का वध किया था. उस कहानी में सीता एक योद्धा थीं. ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि वाल्मीकि से जुड़ा एक प्राचीन रूप है.

रामायण और महाभारत पर अमीश क्या बोले?

अमीश ने रामायण और महाभारत जैसी कहानियों को समझने के तरीके पर भी बात की. उन्होंने कहा कि समय के साथ इन महाकाव्यों को लेकर हमारी समझ बढ़ती है. परेशानी तब होती है, जब लोग इनके सिर्फ एक ही रूप को जानते हैं और बाकी कहानियों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती.

अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने ग्रीक कहानी 'ओडिसी' का उदाहरण दिया. अमीश ने बताया कि एक समय ऐसा था, जब लोग होमर की 'ओडिसी' को सिर्फ काल्पनिक कहानी मानते थे. लेकिन 19वीं सदी में यूरोप में ट्रॉय शहर की खोज हुई. इसके बाद ये सामने आया कि ट्रोजन युद्ध की कहानी के पीछे कुछ असली घटनाएं भी थीं. हालांकि, समय के साथ इसमें कुछ काल्पनिक चीजें भी जुड़ गई होंगी.

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बता दें कि फिल्म रामायण के पहले पार्ट को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. अब वो इसके दूसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं, जिसे दिवाली 2028 पर रिलीज करने का ऐलान किया गया है. पहले पार्ट में कहानी माता सीता के हरण से रावण-जटायु के युद्ध तक खत्म होती है. अगले पार्ट में हनुमान जी और भगवान राम-रावण के युद्ध को दिखाया जाएगा. उस पार्ट में सनी देओल भी दिखाई देंगे.

बात करें रामायण की कमाई की, तो वर्ल्डवाइड फिल्म 1700 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है. अब इसकी नजर 1800 करोड़ क्लब में एंट्री पर है, जो 23वें दिन पूरी होने की संभावना है.

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