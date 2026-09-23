scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sandwich Maker Uses: क्या आप भी सैंडविच मेकर में सिर्फ बनाते हैं सैंडविच? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने बताए 5 जबरदस्त इस्तेमाल

Sandwich Maker Uses: सैंडविच मेकर का इस्तेमाल सिर्फ सैंडविच बनाने तक सीमित नहीं है. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने इसके 5 ऐसे स्मार्ट हैक्स बताए हैं, जिनसे आप कई दूसरी डिशेज भी आसानी से तैयार कर सकते हैं. जानिए कैसे रसोई में पड़ी ये छोटी सी मशीन आपके कई काम आसान कर सकती है.

Advertisement
X
सैंडविच मेकर में आप पनीर टिक्का भी आसानी से बना सकते हैं. (Photo: ITG)
सैंडविच मेकर में आप पनीर टिक्का भी आसानी से बना सकते हैं. (Photo: ITG)

Sandwich Maker Uses: सैंडविच मेकर आजकल ज्यादातर घरों की रसोई में मिल जाता है. जब मन हुआ ब्रेड में आलू, चीज या सब्जियां भरीं और कुछ ही मिनट में सैंडविच तैयार हो जाता है. लेकिन रोजाना सैंडविच किसी घर में नहीं बनते हैं. ऐसे में सैंडविच मेकर अक्सर रसोई के कि्सी कोने में धूल फांक रहा होता है. क्या आपके घर में भी रखे रखे सैंडविच मेकर पर धूल की परत चढ़ गई है? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप जान लें कि सैंडविच मेकर सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए ही नहीं है. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मशीन को आप महीने में गिने-चुने दिन ही इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ सैंडविच सेंकने के लिए नहीं बनी? 

दरअसल, सैंडविच मेकर को थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कई तरह की चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं. यानी रसोई में एक अलग से तवा, ग्रिल या दूसरी मशीन निकालने की जरूरत कई बार नहीं पड़ेगी. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने सैंडविच मेकर के ऐसे ही कुछ स्मार्ट इस्तेमाल बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको अपनी ये छोटी सी मशीन पहले से कहीं ज्यादा काम की लग सकती है. चलिए जानते हैं सैंडविच मेकर के कमाल के इस्तेमाल.

1. भरवां सब्जियों को करें रोस्ट: अगर आपको भरवां सब्जियां पसंद हैं, तो इसके लिए भी सैंडविच मेकर इस्तेमाल किया जा सकता है. बैंगन, भिंडी या करेले में चीरा लगाकर अपनी पसंद का मसाला भरें. ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल लगाएं और इन्हें सैंडविच मेकर में रखकर रोस्ट करें.

इससे सब्जियां बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार बनती हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको अलग से कड़ाही में ज्यादा तेल डालकर सब्जियां पकाने की जरूरत नहीं पड़ती.

सम्बंधित ख़बरें

how to get glowing skin
45 में भी दिखेंगी 25 की, मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं आलू का रस
khasta kachori
रात की बची दाल फेंक देते हैं? सुबह नाश्ते में बनाएं खस्ता कचौड़ी
how to make bhuna chana modak
न गैस जलाना, न भूनना, भुने चने से बनाएं टेस्टी और खस्ता मोदक
Onion Peels For Plants (Photo: ITG)
प्याज के छिलके न फेंकें! ऐसे बनाएं देसी टॉनिक, फूलों से भरेंगे पौधे
how to make crispy homemade potato chips
बाजार से खरीदना छोड़ें, घर में झटपट बनाएं कुरकुरे और चटपटे आलू चिप्स
Advertisement

2. सैंडविच मेकर में बनाएं पनीर टिक्का और सोया चाप: घर पर पनीर टिक्का या सोया चाप खाने का मन हो और तंदूर न हो, तो सैंडविच मेकर काम आ सकता है. पनीर या सोया चाप को दही और मसालों में अच्छी तरह मैरीनेट कर लें. इसके बाद इसे सीख में लगाकर हल्के तेल या घी से ग्रीस किए हुए सैंडविच मेकर में रखें और ग्रिल करें.

कुछ ही मिनट में पनीर या सोया चाप अच्छी तरह सिक जाएगा और इसमें बढ़िया रोस्टेड स्वाद भी आ जाएगा. यानी हर बार रेस्टोरेंट जैसा टिक्का खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं.

3. नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी वेफल्स: सैंडविच मेकर से सिर्फ नमकीन चीजें ही नहीं, मीठा भी तैयार किया जा सकता है. वेफल्स खाने का मन हो तो मैदा, दूध, चीनी, बेकिंग सोडा और वनीला एसेंस से बैटर तैयार करें. सैंडविच मेकर को थोड़ा बटर लगाकर ग्रीस करें और इसमें बैटर डालकर पकाएं. पकने के बाद वेफल्स को फलों और क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं. इस तरह बाहर से वेफल्स ऑर्डर करने के बजाय घर पर ही एक झटपट नाश्ता तैयार हो जाएगा.

4. आलू से बनाएं झटपट क्रिस्पी हैश ब्राउंस: आलू से बनने वाला हैश ब्राउन भी सैंडविच मेकर में आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए कद्दूकस किए हुए आलू का एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह निकाल लें. अब इसमें नमक, काली मिर्च, थोड़ा मक्खन और कॉर्नफ्लोर मिलाएं. इस मिश्रण की छोटी-छोटी पैटी बनाकर सैंडविच मेकर में रखें और अच्छी तरह ग्रिल करें. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैश ब्राउंस तैयार हो जाएंगे.

Advertisement

5. सैंडविच मेकर में सेंकें भरवां पराठा: सुबह-सुबह पराठा बनाने में सबसे ज्यादा झंझट उसे तवे पर सेंकने का लगता है, लेकिन यहां भी सैंडविच मेकर आपका काम आसान कर सकता है. अपनी पसंद की स्टफिंग भरकर आटे की लोई को बेलें. सैंडविच मेकर पर थोड़ा तेल या घी लगाएं और पराठे को इसमें रखकर सेंक लें.

सैंडविच मेकर में पराठा दोनों तरफ से एक साथ सिकता है और अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाता है. इसे दही, अचार या चटनी के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मध्य प्रदेश में No UPI Day: QR कोड पर डाला काला कपड़ा, बारकोड बॉक्स रख प्रदर्शन; जानिए MDR का पूरा विवाद |
    6 दिन में तैयार हुआ 1101 किलो का महालड्डू, गणपति को लगाया भोग |
    हार्वे वेनस्टीन मीटू मामले में दोबारा दोषी करार, न्यूयॉर्क कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा |
    12 महीने डिमांड... पपीते की खेती में तगड़ी कमाई, समझ लें पूरा तरीका |
    नशे के लिए मां से मांगे 60 रुपये, नहीं मिले तो कुल्हाड़ी से काट डाला... UP में बेटे की खौफनाक करतूत |
    बेटी की जिद और मां का प्यार! लखनऊ चिड़ियाघर में मादा जिराफ सुजाता को अपर्णा यादव ने लिया गोद, दिया ₹5.51 लाख का चेक |
    नाबालिगों से मारपीट, वीडियो वायरल होने पर 150 ग्रामीणों पर केस |
    Vrat For Women 2026: करवा चौथ से अहोई तक, जल्द आने वाले हैं महिलाओं के 4 सबसे बड़े व्रत |
    रणबीर कपूर के कजिन ने डेढ़ साल बाद दोबारा रचाई शादी, बप्पा से मांगा आशीर्वाद, बोला- ट्रायल पीरियड खत्म |
    बिप्लब देब MP BJP के नए प्रभारी... जानिए क्यों हाईकमान ने महेंद्र सिंह की जगह त्रिपुरा के पूर्व CM पर जताया भरोसा
    Advertisement