Pumpkin For Skin: कद्दू से चेहरे पर आएगा कुदरती निखार, इन 5 आसान तरीकों से घर बैेठे करें इस्तेमाल, स्किन लिए है वरदान!

Pumpkin For Skin: कद्दू यानी सीताफल जिसकी अक्सर घरों में सब्जी बनाई जाती है और पूड़ियों के साथ मजे से सब लोग खाते हैं. कद्दू को खाने में कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सूप हो या हलवा. मगर क्या आप जानते हैं कि कद्दू हमारी स्किन के लिए भी उतना ही फायदेमंद माना जाता है.

और पढ़ें

कद्दू में बीटा-कैरोटीन, विटामिन सी और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन हेल्दी रखने में मदद करते हैं. धूप, धूल-मिट्टी और प्रदूषण के कारण स्किन की चमक कम होने लगती है. ऐसे में बैलेंस डाइट के साथ कद्दू को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं कद्दू स्किन के लिए कैसे काम करता है और इसे इस्तेमाल करने के 5 तरीके क्या हैं.

1. चेहरे पर निखार बनाए रखने में मददगार

कद्दू में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जिसे शरीर विटामिन ए में बदल सकता है. विटामिन ए स्किन की नॉर्मल हेल्थ के लिए जरूरी है. इसके अलावा, कद्दू में विटामिन सी भी होता है, जो कोलेजन बनाने में शरीर की मदद करता है. कोलेजन त्वचा को मजबूती देने वाला एक जरूरी प्रोटीन है. इसलिए कद्दू को डाइट में शामिल करना त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है.

Advertisement

2. मुंहासों और ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद

अगर आपकी स्किन ऑयली है या चेहरे पर बार-बार मुंहासे निकलते हैं, तो डाइट पर ध्यान देना जरूरी है. कद्दू में थोड़ी मात्रा में जिंक और कई जरूरी विटामिन होते हैं, जो शरीर के सामान्य कामकाज में मदद करते हैं. बैलेंस डाइट के हिस्से के तौर पर इसे खाने से स्किन की सेहत को सहारा मिल सकता है. हालांकि, कद्दू मुंहासों का सीधा इलाज नहीं है. अगर मुंहासे लगातार बने रहते हैं या बढ़ रहे हैं, तो स्किन एक्सपर्ट की सलाह लें.

3. स्किन को रखता है सॉफ्ट

कद्दू में पानी की अच्छी मात्रा होती है, इसे खाने से शरीर को पानी और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं. पर्याप्त पानी पीने, बैलेंस डाइट और त्वचा की सही देखभाल करने से स्किन की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है. कद्दू को अपनी रोजाना की डाइट में सब्जी, सूप या दूसरी डिश के तौर पर शुमार किया जा सकता है.

4. घर पर बनाएं कद्दू का फेस पैक

कद्दू का इस्तेमाल घर पर फेस पैक बनाने के लिए भी किया जा सकता है. इसके लिए आपको महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. हालांकि, घरेलू फेस पैक हर किसी की स्किन पर एक जैसा असर नहीं करते.

Advertisement

फेस पैक बनाने के लिए सामग्री:

2 बड़े चम्मच उबला हुआ और ठंडा किया कद्दू

1 छोटा चम्मच सादा दही

1 छोटा चम्मच शहद (वैकल्पिक)

बनाने और लगाने का तरीका:

उबले हुए कद्दू को अच्छी तरह मैश करके मुलायम पेस्ट बना लें.

इसमें दही और चाहें तो शहद मिलाएं.

इस तरीके से करें इस्तेमाल

साफ चेहरे पर इसकी पतली परत लगाएं. आंखों और होंठों के आसपास लगाने से बचें. करीब 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धीरे-धीरे चेहरा साफ कर लें. इसके बाद अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं. इस फेस पैक को रोजाना लगाने के बजाय कभी-कभार इस्तेमाल करें. पहली बार लगाने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, खुजली या लालिमा हो, तो इसका इस्तेमाल न करें.

5. डाइट में शामिल करें कद्दू

कद्दू को त्वचा के लिए इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका इसे नियमित डाइट का हिस्सा बनाना है. आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, सूप पी सकते हैं या दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के साथ इसे खा सकते हैं. कद्दू के साथ हरी सब्जियां, मौसमी फल, प्रोटीन और पर्याप्त पानी लेना भी जरूरी है. केवल एक सब्जी खाने या फेस पैक लगाने से स्किन की सारी समस्याएं दूर नहीं होतीं. अच्छी नींद, धूप से बचाव और नियमित स्किन केयर भी जरूरी हैं.

Advertisement

ध्यान दें: कद्दू त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, लेकिन यह झुर्रियों, मुंहासों या त्वचा की किसी बीमारी का प्रमाणित इलाज नहीं है. त्वचा से जुड़ी परेशानी लंबे समय तक बनी रहने पर डॉक्टर की सलाह लें.

---- समाप्त ----