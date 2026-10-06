तुलसी के पास गलती से भी न रखें ये 5 पौधे, रुक सकती है ग्रोथ; धीरे-धीरे सूख जाएंगी पत्तियां!

Tulsi Care Tips: घर में तुलसी का पौधा लगाना आम बात है. बालकनी हो, छत हो या छोटा-सा किचन गार्डन, तुलसी के लिए लोग किसी भी खाली जगह में गमला रख देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के ठीक बगल में रखा दूसरा पौधा ही उसकी ग्रोथ पर असर डाल सकता है? दरअसल, हर पौधे की पानी, मिट्टी, धूप और पोषक तत्वों की जरूरत अलग-अलग होती है. कुछ पौधों को ज्यादा नमी चाहिए, जबकि कुछ सूखी मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ते हैं. अगर अलग-अलग जरूरत वाले पौधों को तुलसी के बहुत पास रख दिया जाए, तो दोनों पौधों को पानी और पोषक तत्व कम मिल सकते हैं.

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इसका असर तुलसी की सेहत पर भी दिखाई दे सकता है. पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, पत्तियां कम निकल सकती हैं या उसके रंग पर भी बुरा असर हो सकता है. इसलिए तुलसी के आसपास कोई भी दूसरा पौधा रखने से पहले उसकी जरूरतों के बारे में जान लेना जरूरी है. अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि उसके पास किन पौधों को रखने से बचना चाहिए और किन पौधों के साथ वो आसानी से बढ़ सकती है.

1. सेज का पौधा: सेज को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता और ये थोड़ी सूखी मिट्टी में भी अच्छी तरह बढ़ता है. वहीं तुलसी को नियमित पानी और हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है. ऐसे में दोनों को एक ही गमले या बिल्कुल पास-पास रखने पर पानी की जरूरत को लेकर दिक्कत हो सकती है. तुलसी को जरूरत के मुताबिक पानी देने पर सेज के लिए मिट्टी ज्यादा गीली हो सकती है, जबकि सेज की जरूरत के हिसाब से पानी देने पर तुलसी को पर्याप्त नमी नहीं मिलेगी.

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2. सौंफ: सौंफ का पौधा भी तुलसी के लिए अच्छा पड़ोसी नहीं माना जाता. इसके पौधे से निकलने वाले कुछ नेचुरल केमिकल्स आसपास उग रहे पौधों की ग्रोथ पर बुरा असर डाल सकते हैं. इसलिए अगर आप तुलसी को घना और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सौंफ को उससे थोड़ी दूरी पर लगाना बेहतर है.

3. खीरा: खीरे के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए काफी पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है. तुलसी को भी नियमित पानी और पोषण चाहिए. अगर दोनों पौधों को बहुत पास लगाया जाए, तो दोनों पौधों को मिट्टी से पर्याप्त पानी और पोषण नहीं मिल पाएगा. इससे तुलसी की ग्रोथ धीमी हो सकती है.

4. थाइम: थाइम और तुलसी की जरूरतें भी काफी अलग हैं. थाइम को थोड़ी सूखी मिट्टी पसंद होती है, जबकि तुलसी को नियमित नमी चाहिए. यानी एक ही जगह पर दोनों पौधों की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए थाइम को तुलसी से अलग रखना बेहतर ऑप्शन है.

5. पत्तागोभी और केल: पत्तागोभी और केल ठंडे मौसम में बेहतर बढ़ने वाले पौधे हैं, जबकि तुलसी गर्म मौसम में अच्छी ग्रोथ करती है. दोनों की पसंद और बढ़ने की परिस्थितियां अलग होने के कारण इन्हें एक-दूसरे के बिल्कुल पास लगाने से तुलसी की ग्रोथ पर बुरा असर हो सकता है.



तुलसी के पास कौन से पौधे लगाना अच्छा है?

ऐसा नहीं है कि तुलसी के साथ कोई दूसरा पौधा लगाया ही नहीं जा सकता. सही पौधों का चुनाव किया जाए तो तुलसी के आसपास की जगह का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है.

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टमाटर, गेंदा, ओरिगैनो और पार्सले जैसे पौधों को तुलसी के साथ अच्छा साथी माना जाता है. इसलिए पौधे लगाते समय पौधों को सिर्फ खाली जगह देखकर लगाने के बजाय उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना ज्यादा बेहतर रहता है.

सिर्फ पानी और खाद पर ध्यान देना काफी नहीं

अगर आपकी तुलसी बार-बार कमजोर हो रही है, पत्तियां कम निकल रही हैं या पौधा उम्मीद के मुताबिक घना नहीं हो रहा, तो सिर्फ खाद और पानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है. एक बार ये भी देखिए कि तुलसी के ठीक पास कौन-सा पौधा लगा है. हो सकता है समस्या आपकी देखभाल में नहीं, बल्कि पौधों की गलत जोड़ी में हो. तुलसी के लिए सही पड़ोसी चुनना भी उसकी अच्छी ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है.

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