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Baigan Ke Chilke: बैंगन काटकर फेंक देते हैं इसके छिलके? इकट्ठा कर इन 5 तरह से करें इस्तेमाल, मिलेंगे ढेरों फायदे

Baigan Ke Chilke: बैंगन हर घर में जरूर बनते हैं. कई लोगों को इसकी सब्जी पसंद होती है. कई लोग छिलकों समेत इसकी सब्जी बनाते हैं जबकि कई लोग इसके छिलकों को फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंगन के छिलके आपके बहुत काम आ सकते हैं. यहां हम आपको इनके यूज का तरीका बता रहे हैं.

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बैंगन के छिलके (Photo: ITG)
बैंगन के छिलके (Photo: ITG)

Baigan Ke Chilke: जब भी हम घर में बैंगन की सब्जी या भरता बनाते हैं, तो अक्सर बैंगन के छिलकों को बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंगन के छिलकों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत, त्वचा और घर के पौधों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं.

अगली बार जब आप बैंगन काटें तो इसके छिलकों को बिल्कुल न फेंके. इन्हें इकट्ठा करके आप कई अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल में ला सकते हैं. आइए जानते हैं बैंगन के छिलकों के इस्तेमाल के 5 शानदार और असरदार तरीके. 

बैंगन के छिलकों के इस्तेमाल के 5 बेहतरीन तरीके

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पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद : बैंगन के छिलकों में पोटैशियम, आयरन और कई मिनरल्स होते हैं. इन्हें धूप में सुखाकर पीस लें या मिट्टी में दबा दें, जिससे पौधों को बेहतरीन पोषण मिलता है और वे तेजी से बढ़ते हैं.

त्वचा के दाग-धब्बे और टैनिंग हटाएं: बैंगन के छिलकों का अंदरूनी हिस्सा त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. छिलकों को हल्का सा मैश करके चेहरे या प्रभावित जगह पर रगड़ने से टैनिंग और डार्क स्पॉट्स कम होते हैं.

बालों की चमक और डीप कंडीशनिंग: बैंगन के छिलकों को पानी में अच्छी तरह उबाल लें. इस पानी से बाल धोने पर बालों को नेचुरल शाइन मिलती है और उनकी ड्राईनेस दूर होती है.

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किचन के बर्तनों की चमक लौटाएं: बैंगन के छिलकों को उबालकर उस पानी में थोड़ा सा नींबू और नमक मिलाएं. इस पानी से जिद्दी दाग वाले तांबे या पीतल के बर्तन धोने से वे चमक उठते हैं.

घर का नेचुरल कंपोस्ट: किचन वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बैंगन के छिलकों को अन्य सब्जियों के छिलकों के साथ खाद बनाने वाले डिब्बे में डालें. यह बहुत जल्दी डीकंपोज होकर बेहतरीन होममेड खाद तैयार करता है.

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