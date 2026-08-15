How to Make Tiranga Puri: लंच में आलू की सब्जी के साथ बनाएं फूली-फूली 'तिरंगा पूड़ी', इस ट्रिक से बनेगी एकदम क्रिस्पी, मजे से खाएंगे बच्चे!

Independence Day Special Puri: हर भारतीय के लिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन बेहद खास होता है. घरों की छतों पर तिरंगा नजर आता है और हर कोई देशभक्ति के जोश में रंगा होता है. हर कोई आजादी के जश्न को अपने स्टाइल से सेलिब्रेट करता है, इस दिन लोग अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं और छुट्टी का मजा लेते हैं. इस दिन अपने घर पर खास तिरंगा रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं.

और पढ़ें

अगर आप भी इस खास मौके पर कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं, जो देखने में खूबसूरत होने के साथ स्वाद में भी लाजवाब हो, तो इस बार घर पर तिरंगा पूड़ी बना सकते हैं. केसरिया, सफेद और हरे रंग से तैयार यह पूड़ी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगी. सबसे अच्छी बात यह है कि इनका स्वाद भी कमाल होता है और दिखने में भी यह बेहद कमाल लगती हैं.

तिरंगा पूड़ी के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 3 कप

नमक – स्वादानुसार

तेल – 2-3 चम्मच

पानी – जरूरत के अनुसार

केसरिया रंग के लिए: ½ चम्मच हल्दी + थोड़ा लाल मिर्च पाउडर

½ चम्मच हल्दी + थोड़ा लाल मिर्च पाउडर सफेद रंग के लिए: आटा जैसा है वैसा ही रखें

आटा जैसा है वैसा ही रखें हरा रंग के लिए: ½ कप पालक की प्यूरी

½ कप पालक की प्यूरी तलने के लिए तेल

1कप सूजी

तिरंगा पूड़ी बनाने का तरीका

Advertisement

सबसे पहले आटे में सूजी मिला दें और फिर इस मिक्सर को तीन बराबर हिस्सों में बांट लें. पहले हिस्से में हल्दी और चुटकीभर लाल मिर्च डालकर केसरिया आटा गूंध लें. दूसरे हिस्से में सिर्फ नमक और पानी डालकर सफेद आटा तैयार करें. तीसरे हिस्से में पालक की प्यूरी मिलाकर हरा आटा गूंध लें. तीनों आटे को 10 से 15 मिनट ढककर रख दें. अब तीनों आटे की बराबर आकार की लोइयां बनाएं और उन्हें हल्का बेल लें. तीनों रंगों की बेली हुई रोटियों को एक के ऊपर एक रखें. हल्का दबाकर फिर से बेलें, ताकि तीनों परतें आपस में चिपक जाएं. अब कटोरी से गोल शेप की पूड़ियां काटकर तैयार करें. कड़ाही में तेल गरम करें और पूड़ियों को मिडियम-तेज आंच पर सुनहरा और फूला हुआ होने तक तल लें.

इस तरीके से करें सर्व

गरमा-गरम तिरंगा पूड़ियों को आलू की सब्जी, छोले या रायते के साथ सर्व करें. आली की सब्जी के अलावा आप इसे कद्दू की चटपटी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी के साथ भी पूड़ियां खाने का अलग ही मजा आता है.

प्रो टिप: पूड़ियों के आटे में सूजी मिलाने से पूड़ियां फूली-फूली और क्रिस्पी बनती हैं, जो देखने और खाने में शानदार लगती है.

---- समाप्त ----