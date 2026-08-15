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'कंप्रोमाइज करना होगा तभी...', काम के बदले हुई भद्दी डिमांड, भावुक हुई करोड़पति यूट्यूबर की पत्नी

यूट्यूबर सनी आर्य उर्फ तहलका भाई की पत्नी दीपिका आर्य कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. दीपिका ने बताया कि काम के बदले उनसे कंप्रोमाइज करने की डिमांड हुई थी.

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तहलका की पत्नी के साथ हुई भद्दी डिमांड (Photo: Instagram @deepika_aryaa)
तहलका की पत्नी के साथ हुई भद्दी डिमांड (Photo: Instagram @deepika_aryaa)

फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम सनी आर्य उर्फ तहलका भाई की पत्नी दीपिका आर्य भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. सनी की पत्नी भी यूट्यूब और इंस्टा पर वीडियो बनाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. मगर दीपिका कास्टिंग काउच का भी सामना कर चुकी हैं. उन्होंने इस बारे में चुप्पी तोड़ी है. 

दीपिका से हुई भद्दी डिमांड?

सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में दीपिका आर्य ने खुलासा किया है कि उन्हें मुंबई से एक एड शूट के लिए ऑफर आया था. दीपिका बोलीं- मुझे बोला गया था कि आपको एक एड शूट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है. आप मुंबई आओ आपको बहुत पैसे मिलेंगे. उन्होंने मुझे टिकट्स भी भेजे थे. लेकिन वो बहुत गलत चीज के लिए था. मुझे आखिरी दिन बोला गया कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. 

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दीपिका ने कहा कि उन्हें फोम पर बोला गया था. दीपिका आगे बोलीं- मुझे उस वक्त कंप्रोमाइज का मतलब ही समझ नहीं आया था. मुझे उस वक्त ये लगता था कि कंप्रोमाइज का मतलब है कि जिंदगी में एक दम से अमीरी नहीं मिलेगी. धीरे-धीरे मेहनत करके वहां तक पहुंचना होगा. लेकिन मुंबई की तो लैंग्वेज ही कुछ अलग है. फिर मैं मुंबई गई ही नहीं. मैंने उसके बाद लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था. मैंने खुद से कहा मेहनत करो और एक दिन सबकुछ मिल जाएगा.

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दीपिका ने क्यों की शादी? 

दीपिका से पूछा गया कि उन्होंने सनी आर्य संग अरेंज मैरिज क्यों की थी? इसपर उन्होंने जवाब दिया कि उस वक्त उनके एक भइया थे, जो सनी के पड़ोसी थे. उन्होंने सनी से उन्हें मिलवाया था. उस समय उनपर परिवार की जिम्मेदारी थी. उनके बहन-भाई देख नहीं सकते. ऐसे में उन्हें ऐसा हमसफर चाहिए था, जो उनके परिवार का भी ध्यान रखे. सनी से मिलकर उन्हें लगा कि वो उनके परिवार को अपना बनाकर रखेंगे. इसलिए उन्होंने सनी से शादी कर ली थी. 

दीपिका और सनी की शादी को कई साल बीत चुके हैं और आज भी उनका रिश्ता अटूट है. दोनों साथ में काफी खुश हैं. 

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