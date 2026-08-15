ओडिशा: झंडे का स्टैंड लगाते समय हादसा, करंट की चपेट में आने से टीचर की मौत… 3 छात्र घायल

ओडिशा के बालासोर जिले के सिमुलिया ब्लॉक में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. यहां बिजली के चालू तार की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मृतक की पहचान प्रियब्रत बेहरा के रूप में हुई है. वह सिमुलिया के मैतापुर इलाके में स्थित निजी स्कूल रॉयल हाई स्कूल और रॉयल पब्लिक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक थे. बताया गया है कि वह जलेश्वर इलाके के रहने वाले थे.

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जानकारी के मुताबिक, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हुआ. स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत स्कूल परिसर में झंडा फहराने वाले स्टैंड को तैयार किया जा रहा था. इसी दौरान प्रियब्रत बेहरा लोहे का पाइप लगाने की कोशिश कर रहे थे. बताया जा रहा है कि पाइप ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गया. तार से संपर्क होते ही बेहरा को जोरदार करंट लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना से स्कूल में शोक की लहर

घटना के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए भद्रक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे में तीन छात्र भी बिजली की चपेट में आ गए. करंट लगने से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. तीनों घायल छात्रों को तत्काल सिमुलिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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इस दर्दनाक हादसे के बाद स्कूल परिसर में शोक का माहौल है. स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के दौरान हुई इस घटना ने बिजली के तारों के आसपास काम करते समय सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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