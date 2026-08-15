रोहित शर्मा का संन्यास भूल जाइए! अगले महीने वनडे में फिर मचाएंगे तबाही, अब इस टीम से होगा सामना?

इंग्लैंड दौरा के अंतिम वनडे मैच में रोहित शर्मा ने शतक जड़कर आलोचकों की बोलती बंद कर दी थी. इसके बावजूद रोहित शर्मा के वनडे फ्यूचर पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा टीम में होंगे या नहीं...इस पर लगातार सस्पेंस जारी है.
लेकिन रोहित शर्मा के फैन्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. रोहित शर्मा अगली बार मैदान पर बल्ला लेकर जल्द ही उतरने वाले हैं. रोहित शर्मा का बल्ला अभी खामोश नहीं होने वाला है. अगले महीने यानी सितंबर में रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ रनों की बरसात करते नजर आएंगे.
बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के बीच चली लंबी खींचतान के बाद अब यह लगभग साफ हो गया है कि रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे. रोहित इस वनडे सीरीज में अपना वही पुराना विस्फोटक अंदाज दिखाने मैदान में उतरेंगे. इसके साथ ही वह वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेंगे.
Facing the outside noise and overcoming it in style 👏
Catch the full Rohit Sharma Interview ▶️ https://t.co/25aJe6AeuW#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/MmDlyfGRre— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
सामने आई थी रोहित के संन्यास की खबरें
दूसरी तरफ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर अभी भी सस्पेंस का बादल मंडरा रहा है. इंग्लैंड दौरे के दौरान कुछ ऐसी खबरें उड़ी थीं कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा को हटाकर यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहते हैं. यहां तक कहा जा रहा था कि लॉर्ड्स का वनडे रोहित का आखिरी मैच हो सकता है. लेकिन लॉर्ड्स में रोहित ने शतक जड़कर यह साफ कर दिया कि वह अभी संन्यास लेने के मूड में नहीं हैं.
रोहित के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी नजर
इसके साथ ही बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई. जिसमें तय हुआ कि उन्हें अभी और मौके दिए जाएंगे. अब उनके प्रदर्शन को सीरीज-दर-सीरीज के हिसाब से देखा जाएगा. यानी फैन्स को अगली सीरीज में हिटमैन की तबाही फिर से देखने को मिलने वाली है.
A bond built over an entire career 💙— BCCI (@BCCI) July 20, 2026
Rohit Sharma 🤝 Virat Kohli
Full Interview ▶️ https://t.co/25aJe6AeuW#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/lyLxRKvA8L
अगरकर के फ्यूचर पर जल्द होगा फैसला?
आईसीसी के लगातार तीन बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि अजीत अगरकर को साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा. लेकिन अब खबर है कि श्रीलंका टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद बीसीसीआई की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें अगरकर के फ्यूचर पर फैसला होगा.
सेलेक्टर्स और BCCI के टॉप अधिकारियों के बीच रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर राय एक जैसी नहीं थी. जब सेलेक्टर्स बदलाव के मूड में थे, तब बोर्ड के सचिव देवाजीत सैकिया ने साफ कहा कि रोहित जब तक स्कीम में हैं, खेलते रहेंगे. बोर्ड का यह बयान सेलेक्टर्स को ज्यादा पसंद नहीं आया.