1 करोड़ की सैलरी में भी चैन नहीं, ऑफर ठुकराया- कहा , नहीं पसंद आया वर्क कल्चर

आज के समय में अच्छी नौकरी और शानदार सैलरी पाना हर युवा का सपना होता है. खासकर अगर किसी को सालाना 1 करोड़ का पैकेज ऑफर हो, तो ज्यादातर लोग शायद बिना ज्यादा सोचे उसे स्वीकार कर लें. लेकिन एक जेन- Z उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया. उसने 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया. हैरानी की बात यह है कि उसने ऐसा किसी दूसरी कंपनी में इससे ज्यादा सैलरी मिलने की वजह से नहीं किया, बल्कि नौकरी के माहौल को लेकर किया.

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इस पूरी कहानी को लिंक्डइन पर मुस्कान अतर नाम की महिला ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त को करीब ₹1 करोड़ सालाना सैलरी वाली नौकरी का ऑफर मिला था. इतनी अच्छी सालरी के बावजूद उस कैंडिडेट ने नौकरी करने से इनकार कर दिया. दरअसल, उसे जिस जगह काम करना था, वहां का वर्क कल्चर उसे पसंद नहीं आया. उसे लगा कि यह माहौल उसके लिए सही नहीं होगा और आगे चलकर उसकी मेंटल पीस और पर्सनल लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है. इसलिए उसने सिर्फ पैसे को देखकर फैसला लेने के बजाय अपने लिए सही वर्कप्लेस को प्राथमिकता दी.

जेन- Z के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं

इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. सवाल यह है कि क्या आज की जेन- Z के लिए बड़ी सैलरी से ज्यादा जरूरी अच्छा वर्क-लाइफ बैलेंस, मानसिक शांति और बेहतर काम का माहौल हो गया है? मुस्कान अतर ने भी लिखा कि उन्होंने खुद अतीत में कुछ अच्छे अवसरों को ठुकराया था, लेकिन 25 साल की उम्र में शायद वह इतनी आसानी से 1 करोड़ जैसे ऑफर को छोड़ने का फैसला नहीं कर पातीं. उनके मुताबिक परिवार की जिम्मेदारियां, लोगों का दबाव और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी इच्छाएं किसी व्यक्ति को इतना बड़ा ऑफर स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय

इस पोस्ट के सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग रहीं. कुछ लोगों ने इस युवा के फैसले की तारीफ की. उनका कहना था कि अगर किसी नौकरी में पैसा तो बहुत है, लेकिन काम का माहौल खराब है, तो लंबे समय में ऐसी नौकरी परेशानी का कारण बन सकती है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ₹1 करोड़ जैसी रकम को ठुकराना हर किसी के लिए आसान नहीं है. खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले लोगों के लिए बड़ी सैलरी का मतलब आर्थिक सुरक्षा, परिवार की जरूरतें पूरी करना और भविष्य के लिए बचत करना भी होता है. इसलिए हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेता है.

क्या बदल रही है नौकरी को लेकर युवाओं की सोच?

इस कहानी से एक बात जरूर सामने आती है कि नई पीढ़ी नौकरी चुनते समय सिर्फ सैलरी पर ध्यान नहीं दे रही. कई युवा अब यह भी देख रहे हैं कि कंपनी में काम का माहौल कैसा है, काम के घंटे कितने हैं, निजी जिंदगी के लिए कितना समय मिलेगा और क्या वह नौकरी उनके भविष्य के लक्ष्यों से मेल खाती है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि जेन- Z को पैसे की परवाह नहीं है. बल्कि बात यह है कि कई युवा अच्छी कमाई के साथ-साथ ऐसी जिंदगी भी चाहते हैं जिसमें काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना रहे.

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1 करोड़ की नौकरी छोड़ने की यह कहानी इसी बदलती सोच की एक मिसाल बन गई है. किसी के लिए इतनी बड़ी सैलरी छोड़ना चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, तो किसी के लिए खराब वर्क कल्चर से दूर रहना ज्यादा महत्वपूर्ण. आखिरकार नौकरी का फैसला सिर्फ पैकेज देखकर नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है.

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