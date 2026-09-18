Retinol Serum: 50 में भी दिखेंगी 30 की! घर पर बनाएं रेटिनॉल सीरम, झुर्रियां और ढीली स्किन रहेगी दूर

Retinol Serum: बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर बारीक रेखाएं (फाइन लाइन्स), झुर्रियां, स्किन का ढीलापन और डार्क स्पॉट्स आना स्वाभाविक है. आजकल स्किनकेयर में रेटिनॉल को एंटी-एजिंग के लिए सबसे असरदार माना जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले रेटिनॉल सीरम बेहद महंगे होते हैं और कई बार संवेदनशील त्वचा पर जलन, लालिमा या ड्राइनेस पैदा कर देते हैं. अगर आप बिना किसी केमिकल और जलन के त्वचा में कसाव, बेदाग निखार और जवानी जैसा ग्लो पाना चाहते हैं, तो विटामिन A से भरपूर गाजर और एलोवेरा की मदद से घर पर ही 100% नेचुरल प्लांट-बेस्ड रेटिनॉल सीरम बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सामग्री:

ताजी गाजर (कद्दूकस की हुई) - 1 छोटी (विटामिन A का बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत)

रोजहिप ऑयल या स्वीट आलमंड ऑयल (बादाम तेल) - 1 बड़ा चम्मच

एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच (ताजा या बाजार का)

गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच

विटामिन E कैप्सूल - 1

ग्लिसरीन - 1/2 छोटा चम्मच

बनाने का तरीका:

कद्दूकस की हुई गाजर में 1 बड़ा चम्मच बादाम तेल या रोजहिप ऑयल मिलाएं. अब डबल बॉइलर मेथड से धीमी आंच पर इस मिश्रण को 8-10 मिनट तक स्टीम दें ताकि गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन (विटामिन A) तेल में आ जाए. ठंडा होने पर सूती कपड़े से छानकर तेल अलग कर लें.

एक कांच के बाउल में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल, 1 बड़ा चम्मच तैयार किया हुआ गाजर का तेल, 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल, 1/2 छोटा चम्मच ग्लिसरीन और 1 विटामिन E कैप्सूल का तेल डालें.

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एक चम्मच की मदद से इस पूरे मिश्रण को 2 मिनट तक अच्छे से फेंटें. धीरे-धीरे इसका टेक्सचर एकदम बाजार जैसे हल्के, मखमली और नारंगी-रंग के सीरम जैसा हो जाएगा.

इस सीरम को किसी साफ और सूखी ड्रॉप वाली कांच की डार्क बोतल में भर लें. इसे आप फ्रिज में रखकर 12-15 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं.

रोज रात को चेहरा अच्छे से धोकर सुखा लें. 3-4 बूंद सीरम लेकर चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथों से मसाज करें और रातभर लगा रहने दें.

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