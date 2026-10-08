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How To Get Glowing Skin: 45 में भी दिखेंगी 25 की, फेशियल नहीं मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं एलोवेरा और टमाटर का रस, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

How To Get Glowing Skin: अगर आपकी स्किन भी वक्त से पहले ढीली और डल नजर आने लगी है तो आपको परेशान होकर पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत नहीं है. घर में रखे टमाटर के रस में मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा मिलाकर लगाने से आपकी स्किन फिर से फ्रेश और ग्लोइंग दिख सकती है.

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अब चमकेगा चेहरा (Photo: ITG)
अब चमकेगा चेहरा (Photo: ITG)

How To Get Glowing Skin: उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर टैनिंग, झाइयां, फाइन लाइन्स और ओपन पोर्स की समस्या होना आम बात है. लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल और प्रदूषण की वजह से कई महिलाओं को उम्र से पहले ये दिक्कत होने लगती है. अगर आपकी स्किन भी चमक खो चुकी है तो इसके लिए महंगे ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल कराने या केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बल्कि किचन की कुछ प्राकृतिक चीजों से आप अपनी खोई हुई सुंदरता वापस पा सकती हैं. यहां हम आपको मुल्तानी मिट्टी में टमाटर का जूस और एलोवेरा से बनने वाला फेस पैक बता रहे हैं जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. 

मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी को खींचकर चेहरे को टाइट करती है. एलोवेरा जेल गहराई से मॉइश्चराइज करके झुर्रियों को मिटाता है और टमाटर में मौजूद लाइकोपीन व विटामिन-C जिद्दी टैनिंग और काले धब्बों को साफ करके गालों पर प्राकृतिक गुलाबी निखार लाता है. हफ्ते में 2 बार इसे लगाने से 45 की उम्र में भी त्वचा 25 जैसी खिली-खिली और जवां दिखने लगती है. आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का सही तरीका. 

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1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर

1 बड़ा चम्मच ताजा एलोवेरा जेल (या स्टोर-बॉस प्योर जेल)

1 बड़ा चम्मच ताजा टमाटर का रस (छानकर बीज अलग किया हुआ)

1/2 छोटा चम्मच गुलाब जल (पेस्ट को स्मूथ बनाने के लिए)

बनाने का तरीका

एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें. इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ताजा टमाटर का रस और थोड़ा-सा गुलाब जल मिलाएं.

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सभी चीजों को चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लें ताकि कोई गुठली न रहे और एक स्मूथ पैक तैयार हो जाए.

अपना चेहरा माइल्ड फेस वॉश से धोकर सुखा लें. अब इस पैक को चेहरे और गर्दन पर नीचे से ऊपर की तरफ एक समान लगाएं.

इसे 15-20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें जब तक कि यह 80% सूख न जाए. (पूरा सूखने न दें, हल्का गीला रहने पर ही धो लें).

चेहरे पर पानी छिड़ककर 1 मिनट हल्के हाथों से गोलाकार में मसाज करें और सादे पानी से धो लें. इसके बाद एलोवेरा जेल या हल्का मॉइश्चराइजर लगा लें. हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें.

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