तैरना आता था फिर भी हार गया जिंदगी की जंग! वाराणसी के पिशाचमोचन कुंड में शर्त लगाकर उतरे युवक की डूबने से मौत, दो दोस्त हिरासत में

कभी-कभी दोस्तों से लगाई गई शर्त जानलेवा भी साबित हो जाती है. इसका जीता-जागता उदाहरण आज वाराणसी में उस समय देखने को मिला, जब शहर के सिगरा क्षेत्र के पिशाचमोचन कुंड को पार करने के चक्कर में 35 वर्षीय राजू कुमार की डूबने से मौत हो गई. राजू ने अपने साथ मौजूद दो दोस्तों से तालाब पार करने की शर्त लगाई थी, लेकिन पानी में कुछ दूर तैरने के बाद वह तालाब के गहरे पानी में जाने लगा. यह देखकर साथी दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सके.

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बताया जा रहा है कि राजू सहित उसके दोनों दोस्तों ने जमकर शराब पी थी. तैराकी जानने के बावजूद उसकी डूबने से मौत भी इसी वजह से हुई. मौके पर पहुंची पुलिस ने NDRF की मदद से शव को कुंड से बाहर निकलवाया, जिसे कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राजू की मौत पहले से ही हो चुकी थी.

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेना चाहा, जिसको लेकर पुलिस और परिजनों में जमकर धक्का-मुक्की भी हुई. परिजन शव लेकर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस शव लेकर आए. तब उसे मोर्चरी में रखा गया.

फिलहाल पुलिस ने मृतक राजू के दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. देखें VIDEO:-

मृतक राजू नजदीक ही बड़ी मलदहिया इलाके में रहता था और वहीं फूल मंडी में मजदूरी का काम करता था. पैसे मिलने पर वह दोस्तों के साथ शराब पीने निकल जाया करता था.

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