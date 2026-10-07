Lauki Peel Uses: लौकी काटकर फेंक देते हैं छिलके? इकट्ठा कर इससे बनाएं चटपटी और टेस्टी भुजिया, रोटी-चावल संग लगेगी मजेदार

लौकी की सब्जी या रायता बनाते समय अक्सर हम उसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौकी के छिलकों में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है जो हमारी सेहत और पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है. अगर आप अगली बार लौकी छीलें, तो उन छिलकों को फेंकने के बजाय उससे चटपटी और कुरकुरी लौकी के छिलके की भुजिया बनाएं.

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राई, हींग, हरी मिर्च और कद्दूकस/बारीक कटे आलू के साथ जब इसे भुना जाता है, तो इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि घर के बच्चे और बड़े उंगलियां चाटते रह जाएंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री:

2 कप लौकी के छिलके (अच्छी तरह धोकर बिल्कुल बारीक कटे हुए)

1 मध्यम आलू (छीलकर बारीक कटार/क्यूब्स में कटा हुआ)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

1/2 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने)

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/4 छोटा चम्मच हींग

2 बारीक कटी हरी मिर्च व 1/2 इंच अदरक (कद्दूकस)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला (चटपटे स्वाद के लिए)

स्वादानुसार नमक और बारीक कटा हरा धनिया

बनाने का तरीका

ताजा और नरम लौकी के छिलकों को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. फिर इन्हें चाकू से बिल्कुल बारीक-बारीक काट लें.

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कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च और अदरक डालकर 30 सेकंड तक भूनें.

अब इसमें बारीक कटे आलू और लौकी के छिलके डालें. साथ में हल्दी पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें.

कड़ाही को ढक दें और धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि सब्जी तली में न लगे. (पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें).

जब आलू और छिलके सॉफ्ट हो जाएं, तब ढक्कन हटाकर धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर मिलाएं. 2 मिनट बिना ढके तेज आंच पर कलछी से चलाते हुए क्रिस्पी कर लें. ऊपर से हरा धनिया छिड़ककर गरमा-गरम रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ सर्व करें.

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