Kele Ki Rase Wali Sabji: हर बार सूखी सब्जी छोड़िए, लंच में बनाएं कच्चे केले की रसेदार चटपटी सब्जी, रोटी-चावल संग लगेगी टेस्टी

Kele Ki Sabji: दोपहर के खाने में ज्यादातर लोग आलू या दाल बनाकर ही खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी कच्चे केले की रसेदार चटपटी सब्जी ट्राई की है. ज्यादातर घरों में कच्चे केले की सूखी सब्जी ही बनती है लेकिन कच्चे केले की रसेदार सब्जी का अपना ही एक अलग जायका है जो रोटी, चावल और पराठे के साथ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है.

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कच्चे केले को थोड़े से मसालों के साथ हल्का शैलो फ्राई करके जब टमाटर, अदरक, लहसुन और खड़े मसालों की गाढ़ी तरी में पकाया जाता है तो इसका स्वाद नॉन-वेज और पनीर की ग्रेवी को भी टक्कर देता है. यह सब्जी पचने में बहुत आसान होती है और गरमा-गरम रोटी, पूरी या दाल-चावल के साथ बेहद लाजवाब लगती है.

सामग्री और बनाने की विधि

सामग्री:

3 कच्चे केले (छीलकर गोल या लंबे टुकड़ों में कटे हुए)

2 बड़े चम्मच तेल (शैलो फ्राई के लिए) + 2 चम्मच तेल (तड़के के लिए)

2 मध्यम प्याज (बारीक कटे या पेस्ट)

2 टमाटर + 2 हरी मिर्च + 1 इंच अदरक का पेस्ट

1/2 छोटा चम्मच जीरा व 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

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1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक और बारीक कटा हरा धनिया

1.5 कप पानी (तरी के लिए)

बनाने का तरीका

कटे हुए कच्चे केले पर थोड़ी-सी हल्दी, मिर्च और नमक छिड़ककर मिलाएं. पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करके केले के टुकड़ों को 3-4 मिनट शैलो फ्राई करके निकाल लें. (इससे केले कसैले नहीं लगते और तरी में घुलते नहीं हैं).

उसी कड़ाही में 2 चम्मच तेल और गर्म करें. जीरा और मेथी दाना चटकाएं. फिर कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें.

अब टमाटर-अदरक-मिर्च का पेस्ट, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डालकर मसाले के तेल छोड़ने तक भूनें. इसके बाद 1.5 कप पानी डालकर उबाल आने दें.

उबलती तरी में फ्राई किए केले डालें. कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर 5-7 मिनट पकने दें ताकि केले मसाले का रस सोख लें.

जब ग्रेवी गाढ़ी और केले सॉफ्ट हो जाएं, तब गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर मिक्स करें. तैयार है आपकी रसेदार चटपटी सब्जी! इसे गरमा-गरम रोटी या चावल के साथ सर्व करें.

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