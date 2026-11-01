How to Make Doda Burfi: बाजार की महंगी मिठाई छोड़ें, घर पर बनाएं हलवाई जैसी टेस्टी और दानेदार डोडा बर्फी

How to Make Doda Burfi: त्योहारों का सीजन आते ही घरों में तरह-तरह की मिठाइयों की महक फैल जाती है. पंजाब की प्रसिद्ध डोडा बर्फी अपनी खास दानेदार बनावट, रिच स्वाद और चॉकलेट जैसे रंग के लिए पूरे देश में पसंद की जाती है. मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इस बर्फी का स्वाद बेहद शानदार होता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली डोडा बर्फी काफी महंगी होती है और उसमें मिलावट का डर भी रहता है.

और पढ़ें

इस बार त्योहार के खास मौके पर बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय, अपनी रसोई में दूध और दलिया से बिल्कुल हलवाई जैसी टेस्टी और शुद्ध डोडा बर्फी घर पर ही बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर

दलिया: 2 बड़े चम्मच

दही या नींबू का रस: 1 बड़ा चम्मच (दूध में हल्का दाना डालने के लिए)

चीनी या गुड़ पाउडर: 1 कप (स्वादानुसार)

ग्लूकोज सिरप या शहद: 1 बड़ा चम्मच (चिपचिपा और रिच टेक्सचर के लिए)

कोको पाउडर या चॉकलेट सिरप: 1 छोटा चम्मच (ऑप्शनल, ट्रेडिशनल डार्क कलर के लिए)

शुद्ध देसी घी: 3-4 बड़े चम्मच

कटे हुए मेवे (बादाम, पिस्ता, काजू): आधा कप

दानेदार और रिच टेक्सचर बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

দaliya का इस्तेमाल: डोडा बर्फी का असली दाना दलिया की वजह से आता है. दलिया को पहले घी में थोड़ा भूनकर दूध में मिलाया जाता है, जो इसे बेहतरीन टेक्सचर देता है.

Advertisement

धीमी आंच पर पकाना: इस बर्फी को बनाने में धैर्य की जरूरत होती है. दूध को हमेशा मध्यम से धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाना पड़ता है, तभी इसका रंग भूरा और रिच होता है.

बनाने की विधि:

एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करें और उसमें 2 बड़े चम्मच दलिया डालकर सुनहरा होने तक भून लें. फिर इसे थोड़ा दूध डालकर अलग रख दें.

एक भारी तले की बड़ी कड़ाही में 2 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर उबालने के लिए रखें. जब दूध आधा रह जाए, तो इसमें भुना हुआ दलिया मिला दें.

अब दूध में हल्का सा खट्टापन (दही या नींबू की कुछ बूंदें) डालें ताकि दूध में छोटे-छोटे दाने बनने लगें. इसे लगातार चलाते रहें ताकि यह नीचे से जले नहीं.

जब दूध पूरी तरह गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी (या गुड़) और थोड़ा-थोड़ा करके घी मिलाते जाएं. मिश्रण को तब तक भूनें जब तक वह कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे और इसका रंग गहरा भूरा न हो जाए.

अंत में कटे हुए बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

एक थाली या ट्रे में घी लगाकर चिकना करें. इस मिश्रण को उसपर फैला दें और ऊपर से और मेवे गार्निश करके हल्का दबा दें.

Advertisement

जब बर्फी पूरी तरह ठंडी हो जाए, तो इसे चौकोर टुकड़ों में काट लें. आपकी स्वादिष्ट और शुद्ध घर की बनी डोडा बर्फी तैयार है.

---- समाप्त ----