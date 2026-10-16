Gehu Atta Snack Recipe: 2 कटोरी गेहूं के आटे और दही से बनाएं कुरकुरा नाश्ता, स्वाद ऐसा कि समोसा-कचौड़ी भूल जाएंगे!

Gehu Atta Snack Recipe: अगर आप हर दिन शाम को समोसा-कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी खाना चाहते हैं तो इस बार गेहूं के आटे से बना यह क्रिस्पी स्नैक ट्राई कर सकते हैं. यह खाने में काफी टेस्टी होता है और इसे आप शाम के हल्के नाश्ते में आसानी से बना सकते हैं. इस नाश्ते की खास बात यह है कि इसमें बेसन या मैदा डालने की जरूरत नहीं है. साथ ही, न तो दाल भिगोने का झंझट है और न ही किसी चीज को पीसने की जरूरत पड़ेगी.
बाहर से कुरकुरा और स्वाद में लाजवाब यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकता है. इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं 2 कटोरी गेहूं के आटे से यह क्रिस्पी स्नैक कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 कप गेहूं का आटा
3 बड़े चम्मच चावल का आटा
1 कप दही
1 छोटी चम्मच नमक
1 छोटी चम्मच जीरा
जरूरत के अनुसार पानी
तलने के लिए तेल