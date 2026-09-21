सिया-चेतन की शादी की खबर से हत्या की साजिश के आरोप तक, केतन के पिता के दावों से बढ़ा सस्पेंस

केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब उनके पिता विशाल अग्रवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. विशाल अग्रवाल का दावा है कि उनके बेटे की हत्या की साजिश में सिया गोयल, चेतन चौधरी समेत कई लोग शामिल थे. उन्होंने इस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी है. केतन के पिता ने बताया कि वह चार्जशीट की कॉपी हासिल करने के लिए अदालत में आवेदन कर रहे हैं. उनका कहना है कि चार्जशीट सामने आने के बाद इस मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल सकेंगे. विशाल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा है और उम्मीद है कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा.

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विशाल अग्रवाल ने सिया गोयल और चेतन चौधरी पर केतन की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने सिया के पिता प्रवीण गोयल, मां पूजा गोयल, भाई साहिल गोयल, बुआ रेणू गोयल और बुआ के पति नरेंद्र मित्तल के नाम भी लिए हैं. केतन के पिता का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले में आगे की स्थिति चार्जशीट और अदालत में सामने आने वाले साक्ष्यों से स्पष्ट होगी.

सोशल मीडिया से मिली शादी की जानकारी

विशाल अग्रवाल ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की शादी को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका कहना है कि उन्हें दोनों की शादी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर सामने आई शादी की खबर में कितनी सच्चाई है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थिति चार्जशीट सामने आने और मामले की आगे की जांच के बाद ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी.

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केतन के पिता का कहना है कि चार्जशीट इस मामले में अहम दस्तावेज होगी. वह इसकी कॉपी हासिल करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि पुलिस की जांच में किन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है. विशाल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा है. उन्हें उम्मीद है कि जांच के बाद उनके बेटे को न्याय मिलेगा. साथ ही उन्होंने मांग की कि जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग

केतन अग्रवाल के पिता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी इस मामले में अपील की है. उन्होंने मांग की है कि केतन अग्रवाल हत्याकांड की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ताकि मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ सके. इसके साथ ही विशाल अग्रवाल ने मांग की है कि इस मामले की पैरवी सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को सौंपी जाए. उनका कहना है कि उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए और मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल केतन अग्रवाल हत्याकांड में उनके पिता की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर चार्जशीट और अदालत में सामने आने वाले साक्ष्यों का इंतजार है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले की वास्तविक स्थिति अदालत में सामने आने वाले दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी.

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