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Pyaz Ka Chilla Recipe: नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं प्याज का क्रिस्पी चीला, स्वाद है लाजवाब

Pyaz Ka Chilla Recipe: सुबह की भागदौड़ में अगर झटपट बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो प्याज का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. बेसन और प्याज से बनने वाली यह आसान रेसिपी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है.

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नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज का चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज का चीला (Photo-ITG)

Pyaz Ka Chilla Recipe: सुबह की भागदौड़ में अक्सर समझ नहीं आता कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो जल्दी भी तैयार हो जाए और टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो. ऐसे में प्याज का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. बेसन, प्याज और कुछ आसान मसालों से बनने वाला यह चीला मिनटों में तैयार हो जाता है और हरी चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं प्याज का चीला कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इनग्रेडिएंट्स (Ingredients) 
1 कप बेसन
1 बारीक कटा प्याज
1-2 बारीक कटी हरी मिर्च
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
सेंकने के लिए तेल

प्याज का चीला कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन डालें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए गाढ़ा और चिकना घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न रहें.
  2. अब इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. इसके बाद गैस पर तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं. जब तवा गर्म हो जाए, तो एक करछी घोल डालकर उसे गोल आकार में समान रूप से फैला दें.
  4. चीले को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा तेल लगाते हुए सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें.
  5. जब चीला अच्छी तरह पक जाए, तो इसे प्लेट में निकालें और हरी चटनी, टमाटर की चटनी या दही के साथ गरमा-गरम परोसें. 

प्याज का चीला बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

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  • घोल ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा न रखें.
  • तवा अच्छी तरह गर्म करें लेकिन बहुत ज्यादा तेज आंच न रखें.
  • चीला पतला फैलाएं, इससे यह अच्छी तरह पकता है और कुरकुरा बनता है.
  • दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा तेल लगाएं, इससे चीला सुनहरा और क्रिस्पी बनेगा.
  • पलटने से पहले एक तरफ अच्छी तरह पकने दें, वरना चीला टूट सकता है.
  • ताजा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया इस्तेमाल करें, इससे स्वाद और खुशबू बेहतर आते हैं.
---- समाप्त ----
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