Pyaz Ka Chilla Recipe: नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं प्याज का क्रिस्पी चीला, स्वाद है लाजवाब
Pyaz Ka Chilla Recipe: सुबह की भागदौड़ में अगर झटपट बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो प्याज का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. बेसन और प्याज से बनने वाली यह आसान रेसिपी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है.
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नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज का चीला (Photo-ITG)
Pyaz Ka Chilla Recipe: सुबह की भागदौड़ में अक्सर समझ नहीं आता कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो जल्दी भी तैयार हो जाए और टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो. ऐसे में प्याज का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. बेसन, प्याज और कुछ आसान मसालों से बनने वाला यह चीला मिनटों में तैयार हो जाता है और हरी चटनी, दही या टमाटर की चटनी के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आइए जानते हैं प्याज का चीला कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इनग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप बेसन
1 बारीक कटा प्याज
1-2 बारीक कटी हरी मिर्च
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
सेंकने के लिए तेल