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Gud Chilla recipe: पुआ खाना भूल जाएंगे! जब नाश्ते में बनाएंगे गुड़ का टेस्टी चीला, जानें आसान रेसिपी

Gud Chilla recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ मीठा लेकिन हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो गुड़ और गेहूं के आटे का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको गुड़ चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे झटपट सुबह की जल्दबाजी में भी बना सकते हैं.

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नाश्ते में गेहूं के आटे और गुड़ से बनाएं मीठा चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में गेहूं के आटे और गुड़ से बनाएं मीठा चीला (Photo-ITG)

Gud Chilla recipe: आपने अब तक बेसन, सूजी, आलू और पनीर जैसे कई तरह के नमकीन चीले खाए होंगे लेकिन क्या कभी मीठा चीला ट्राई किया है. अगर नहीं तो आज हम आपको गेहूं के आटे और गुड़ से बनने वाला टेस्टी चीला बनाना बताएंगे, जिसे कई जगहों पर मीठी रोटी या गुड़ की रोटी भी कहा जाता है. गुड़ से बना यह चीला खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है.

खास बात यह है कि इसे आप बिना तेल के या बहुत कम तेल में भी आसानी से बना सकते हैं. सुबह के नाश्ते, बच्चों के टिफिन, ऑफिस लंच या शाम की हल्की भूख के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन है. आइए जानते हैं कि गुड़ का चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

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1 कप गेहूं का आटा
1/2 कप गुड़
1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
1/2 छोटा चम्मच सौंफ
तेल या घी, सेंकने के लिए
जरूरत के अनुसार पानी

गुड़ का चीला कैसे बनाते हैं?

  1. गुड़ चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में गुनगुना पानी लें और उसमें गुड़ डालकर अच्छी तरह घुलने दें. चाहें तो पानी को हल्का गर्म करके भी गुड़ घोल सकते हैं, ताकि वह जल्दी घुल जाए.
  2. अब गुड़ वाले पानी में गेहूं का आटा, इलायची पाउडर और सौंफ डालकर अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अगर जरूरत लगे तो थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर इसकी सही कंसिस्टेंसी तैयार करें.
  3. अब गैस पर तवा गर्म करें और उस पर हल्का-सा तेल या घी लगा दें. एक करछी घोल तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं. इसे मीडियम गैस पर एक तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं.
  4. इसके बाद चीले को पलट दें और दूसरी तरफ भी थोड़ा तेल या घी लगाकर सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक सेंक लें.
  5. जब चीला दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए तो उसे प्लेट में निकाल लें. तैयार गुड़ का चीला हरी चटनी, नारियल की चटनी या किसी चटपटी सब्जी के साथ परोसें. यह नाश्ते के साथ-साथ शाम की हल्की भूख के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है.
---- समाप्त ----
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