Homemade Amla Papad Recipe: गर्मी के मौसम में लोग आम पापड़ खूब बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी आंवला पापड़ खाया है. ठंड आते ही बाजार में आंवला मिलना शुरू हो जाते हैं. आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है और इसे खाने से इम्युनिटी भी मजबूत होती है. आंवला का अक्सर मुरब्बा, अचार और चटनी तो लोग खूब बनाते हैं, लेकिन एक बार इसका पापड़ बनाकर देखिए.
आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर खट्टा होने की वजह से लोग इसे कम खाना पसंद करते हैं. लेकिन आप इसको खट्टा-मीठा और चटपटा स्नैक की तरह अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, आंवला पापड़ बनाना भी काफी आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए घर पर आंवला का पापड़ कैसे बनाएं जानते हैं.
आंवला पापड़ बनाने के लिए सामग्री
आंवला पापड़ बनाने का आसान तरीका
शाम को स्नैक्स की तरह करें सर्व
आंवला पापड़ को आप शाम को स्नैक्स की तरह खा सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आंवला पापड़ को बच्चे से भी कैंडी की तरह खा सकते हैं. इससे आपको बाजार से चीनी से भरी कैंडी खरीदने नहीं पड़ेगी, बच्चे घर पर बना आंवला पापड़ खा सकते हैं.
आंवला खाने के फायदे
आंवला हमारे दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. आंवले में मौजूद नेचुरल कंपाउड ब्लड शुगर और बॉडी फैट के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. आंवले में फाइबर पाया जाता है, जो डाइजेशन को हेल्दी रखने में मदद करता है.यह शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है और विटामिन सी भी मिलता है. आंवले को डाइट में शामिल करना स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि विटामिन-सी शरीर में कोलेजन बनाने जरूरी होता है.