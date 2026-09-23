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How To Check Mustard Oil Purity: कहीं आप 'नकली' सरसों तेल में तो नहीं पका रहे खाना? बिना मशीन 5 आसान तरीकों से मिनटों में पकड़ें मिलावट

How To Check Mustard Oil Purity: रोजाना खाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल कहीं मिलावटी तो नहीं? अगर आप भी सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो परेशान ना हों. आज हम आपको बिना किसी मशीन उसकी शुद्धता जांचने के आसान तरीके बताने वाले हैं. घर में उसकी शुद्धता जांचने के लिए आपको कुछ आसान टेस्ट करने होंगे.

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सरसों के तेल की शुद्धता चेक करने के लिए उसे फ्रिज में रखकर भी देखा जा सकता है. (Photo: ITG)
सरसों के तेल की शुद्धता चेक करने के लिए उसे फ्रिज में रखकर भी देखा जा सकता है. (Photo: ITG)

How To Check Mustard Oil Purity: बाजार में यूं तो बहुत सारे तेल मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है. लेकिन ज्यादातर घरों में कुकिंग के लिए आज भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है. सब्जी में तड़का लगाना हो, पूड़ी-कचौड़ी तलनी हो या अचार डालना हो, सरसों के तेल का इस्तेमाल खूब किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तेल को आप रोजाना खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाकई शुद्ध है या नहीं? सिर्फ बोतल देखकर या रंग देखकर हमेशा इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता.

बाजार में अलग-अलग कीमत और क्वालिटी के सरसों के तेल मिलते हैं, जो सभी 100% शुद्ध होने का दावा करते हैं. लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. ऐसे में तेल खरीदते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है. अगर आप भी रोजाना सरसों के तेल में खाना बनाते हैं और उसकी शुद्धता चेक करना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको किसी खास मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ आसान तरीकों से आप घर पर ही तेल को शुरुआती तौर पर जांच सकते हैं. आज हम आपको सरसों के तेल की शुद्धता चेक करने के आसान तरीके बताने वाले हैं.

1. सबसे पहले रंग पर दें ध्यान: सरसों का तेल खरीदते वक्त उसकी रंगत पर नजर डालें. आमतौर पर शुद्ध सरसों का तेल पीले से सुनहरे रंग का और कुछ गाढ़ा दिखाई देता है. अगर तेल जरूरत से ज्यादा साफ, बहुत हल्का या पानी जैसा पतला नजर आ रहा है, तो हो सकता है उसमें किसी तरह की कोई मिलावट की गई हो. हालांकि, सिर्फ रंग देखकर तेल के असली या नकली होने का पक्का फैसला नहीं किया जा सकता. इसे दूसरे तरीकों से भी जांचना जरूरी है.

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2. तेज खुशबू है तो एक संकेत मिल सकता है: सरसों के तेल की सबसे खास पहचान उसकी तेज और तीखी खुशबू होती है. शुद्ध सरसों के तेल को सूंघने पर इसकी खास महक तुरंत महसूस होती है और नाक में हल्की झनझनाहट भी हो सकती है. अगर तेल में सरसों जैसी तेज महक बिल्कुल नहीं है या उसमें किसी तरह की अजीब महक आ रही है, तो तेल की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए.

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3. स्वाद से भी मिल सकता है अंदाजा: सरसों के तेल का स्वाद भी दूसरे खाने वाले तेलों से अलग होता है. इसमें हल्का तीखापन और कड़वापन महसूस हो सकता है. इसे चखने पर हल्का सा जलन जैसा महसूस हो सकता है.  

4. फ्रिज वाला टेस्ट भी कर सकते हैं: सरसों के तेल की शुद्धता चेक करने के लिए आप फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए थोड़ा सा तेल एक साफ कटोरी में निकालकर कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें. ठंडे टेंपरेचर में शुद्ध सरसों के तेल में हल्की सफेद परत जमी नजर आ सकती है. वहीं कुछ मिलावटी तेलों में ऐसा बदलाव नहीं दिखता.  

5. बहुत सस्ता तेल देखकर खुश न हो जाएं: कई बार कम कीमत देखकर लोग तुरंत तेल खरीद लेते हैं. लेकिन अगर कोई सरसों का तेल बाजार में मिलने वाले नॉर्मल दाम से काफी सस्ता मिल रहा है, तो थोड़ा खुश होने के बजाय थोड़ा सोचें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है. सस्ता मिलना अपने आप में मिलावट का सबूत नहीं है, लेकिन खरीदारी के दौरान पैकिंग, लेबल और कंपनी की जानकारी जरूर चेक कर लें. खुले में बिकने वाले या बिना सही जानकारी वाले तेल से बचना बेहतर है.

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पैक्ड तेल लेते समय ये चीजें जरूर देखें
सरसों का तेल खरीदते समय सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर बोतल न उठाएं. पैक पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और FSSAI से जुड़ी जानकारी जरूर देखें. बोतल या पैकेट की सील भी चेक करें. अगर तेल का पैकेट खुला हुआ है, लेबल की जानकारी साफ नहीं है या उसकी कीमत सामान्य से असामान्य रूप से कम है, तो खरीदने से पहले दो बार सोचें.

एक बात का रखें खास ध्यान
घर पर किए जाने वाले ये तरीके सिर्फ शुरुआती तौर पर तेल की क्वालिटी का अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं. इनमें से किसी एक टेस्ट से तेल के शुद्ध या मिलावटी होने की पक्की पुष्टि नहीं की जा सकती. अगर तेल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर संदेह हो, तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय पैकिंग और शिकायत संबंधी जानकारी जांचना बेहतर है.

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