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How To Set Small Rented Room: किराए का छोटा कमरा भी दिखेगा बड़ा और आलीशान! बस ऐसे करें फर्नीचर और सामान की सेटिंग, मेहमान करेंगे तारीफ

Home Setting Ideas: अगर आप भी अपने किराए को छोटे कमरे में सामान बिखरा रहने से परेशान हैं तो अब आपकी फिक्र दूर होने वाली है. यहां हम उस छोटे कमरे को बड़ा बनाने के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं.

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किराए का छोटा रूम भी लगेगा बड़ा (Photo: ITG)
किराए का छोटा रूम भी लगेगा बड़ा (Photo: ITG)

किराए के घर में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी चुनौती होती है कम जगह और बहुत सारा सामान. छोटे से कमरे में बेड, अलमारी और रोजमर्रा की चीजें रखते ही पूरा रूम भरा-भरा और बिखरा हुआ नजर आने लगता है. वहीं, किराए का मकान होने के कारण आप दीवारों में ज्यादा कीलें ठोकने या परमानेंट बदलाव करने से भी कतराते हैं.

लेकिन सही होम सेटिंग और स्मार्ट ऑर्गनाइजेशन ट्रिक्स की मदद से आप अपने छोटे से रेंटेड रूम को न सिर्फ पूरी तरह व्यवस्थित रख सकते हैं, बल्कि उसे देखने में बड़ा और हवादार भी बना सकते हैं.

छोटे कमरे को बड़ा और व्यवस्थित दिखाने के स्मार्ट तरीके

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लाइट कलर्स और पर्दों का सही चुनाव: छोटे कमरे की दीवारों के लिए हल्के रंग (जैसे ऑफ-व्हाइट, क्रीम, लाइट ग्रे या पेस्टल शेड्स) सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और कमरे को बड़ा दिखाते हैं. साथ ही, छत से फर्श तक लंबे और हल्के फैब्रिक (जैसे शिफॉन या लिनन) के पर्दे लगाएं, इससे कमरे की ऊंचाई ज्यादा महसूस होती है.

वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करें: फर्श पर जगह घेरने के बजाय दीवारों की ऊंचाई का इस्तेमाल करें. सामान रखने के लिए नॉन-डैमेजिंग एडहेसिव हुक्स या ओवर-द-डोर हैंगर्स का इस्तेमाल करें. इससे बैग, कोट और छोटे सामान आसानी से टंग जाते हैं और फर्श खाली रहता है.

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मल्टी-फंक्शनल फर्नीचर चुनें: ऐसे फर्नीचर में इन्वेस्ट करें जो एक से ज्यादा काम आएं. जैसे स्टोरेज वाला हाइड्रोलिक बेड या बॉक्स बेड, स्टोरेज फोल्डिंग ओटोमन जो बैठने के साथ-साथ सामान रखने के काम भी आता है और फोल्डिंग स्टडी टेबल जिसे जरूरत न होने पर समेटा जा सके.

बेड के नीचे की जगह को स्मार्टली इस्तेमाल करें: बेड के नीचे बिखरा सामान रखने के बजाय फ्लैट स्टोरेज बॉक्सेस या पहिए वाले बास्केट्स का इस्तेमाल करें. इनमें आप ऑफ-सीजन कपड़े, अतिरिक्त चादरें या जूते छिपाकर रख सकते हैं, जिससे कमरा साफ दिखेगा.

शीशों का जादुई इस्तेमाल: कमरे की एक दीवार पर बड़ा या मीडियम साइज का डेकोरेटिव मिरर लगाएं. मिरर रोशनी को पूरे कमरे में फैलाता है, जिससे ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होता है और छोटा सा कमरा भी दोगुना बड़ा और चमकदार नजर आने लगता है.

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