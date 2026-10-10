scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Old Towels Reuse: पुराना और खुरदुरा तौलिया बचाएगा आपके पैसे! फेंकने से पहले जान लें दोबारा इस्तेमाल के 3 शानदार तरीके

How To Reuse Old Towel Hacks: पुराना और घिसा हुआ तौलिया बेकार समझकर फेंकने की गलती न करें. बाजार से नया सामान खरीदे बिना पुराने तौलिए से बनाएं फर्श का पोछा, किचन वाइपर और डस्टिंग क्लॉथ. जानें इसके 3 बेहद आसान और स्मार्ट रीयूज़ हैक्स.

Advertisement
X
पुराने तौलिए का इस्तेमाल करके आप पोछा बना सकते हैं. (Photo: ITG)
पुराने तौलिए का इस्तेमाल करके आप पोछा बना सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Reuse Old Towel Hacks: घर में तौलिया रोजाना इस्तेमाल किया जाता है. रोज इस्तेमाल होने की वजह से समय के साथ ये तौलिया पतला, खुरदुरी और पुराना होने लगता है. कई बार ये इतना घिस जाता है कि इससे शरीर पोंछने का मन नहीं करता. ऐसे में ज्यादातर लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर किसी कोने में रखकर भूल जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तौलिया को आप बेकार समझ रहे हैं, वो घर के कई कामों को आसान बना सकता है?

अगर आपके घर में भी पुराना तौलिया रखा हुआ है, तो उसे फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचें. इसकी मदद से आप फर्श साफ करने के लिए पोछा बना सकते हैं, रसोई में इस्तेमाल होने वाले छोटे तौलिए तैयार कर सकते हैं और घर की सफाई के लिए कपड़े भी बना सकते हैं. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको बाजार से कोई नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं पुराने तौलिए को दोबारा इस्तेमाल करने के 3 आसान तरीके.

1. पुराने तौलिए से बनाएं फर्श साफ करने वाला पोछा: पुराने तौलिए को फेंकने के बजाय फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए तौलिए को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और पोछे की शेप में काट लें. अब इसे क्लिप या स्ट्रैप वाले मॉप में लगाकर इस्तेमाल करें. इससे पुराना तौलिया काम आ जाएगा और नया पोछा खरीदने का खर्च भी बचेगा.

Advertisement

2. किचन के लिए बनाएं छोटे-छोटे तौलिए: किचन में बर्तन पोंछने और प्लेटफॉर्म पर गिरा पानी साफ करने के लिए पुरानी तौलिया काम आ सकता है. इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि कपड़ा साफ हो और उसे नियमित रूप से धोते रहें. ज्यादा गंदी या बदबूदार तौलिया का इस्तेमाल किचन में न करें.

सम्बंधित ख़बरें

Lauki Kachori
फीकी सब्जी छोड़ें, घर पर बनाएं लौकी की खस्ता और कुरकुरी कचौड़ी
Hansraj Raghuwanshi Baby Girl
पापा बने सिंगर हंसराज, ब्राउन गाउन में पत्नी ने दिखाया बेबी बंप, Pics
Mandir Organization Tips
नवरात्र में पूजा घर नहीं दिखेगा बिखरा-बिखरा, ऐसे करें व्यवस्थित
व्रत के लिए घर पर ऐसे बनाएं 5 तरह के आटे (Photo- ITG)
कुट्टू से लेकर सिंगाड़े तक, व्रत के लिए घर पर बनाएं 5 तरह के आटे
कुट्टू के आटे की सॉफ्ट रोटी (Photo-ITG)
कुट्टू की रोटी बनेगी सॉफ्ट और मुलायम, बस अपनाएं ये देसी तरीका

3. घर की सफाई के लिए बनाएं कपड़े: पुराने तौलिए को छोटे चौकोर टुकड़ों में काटकर खिड़कियों, टेबल, अलमारी और दरवाजों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका कपड़ा पानी सोखने में मदद करता है, इसलिए गीली सफाई में भी काम आ सकता है. किचन, बाथरूम और दूसरे कमरों के लिए अलग-अलग कपड़े रखें.

पुरानी तौलिया इस्तेमाल करने से पहले रखें ध्यान
तौलिया को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अगर उसमें फफूंद लगी है या बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो उसे इस्तेमाल न करें. किचन और बाथरूम के कपड़ों को अलग रखें और नियमित रूप से धोते रहें. इससे पुराने तौलिए का बेहतर इस्तेमाल होगा और छोटी-छोटी जरूरतों पर पैसे भी बचेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में CJP का कल फिर हल्लाबोल... ट्रैफिक रूट डायवर्ट, लेकिन खुले रहेंगे मार्केट-मेट्रो स्टेशन |
    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मास शूटिंग... अंधाधुंध गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, हमलावर भी ढेर |
    कभी बच्चों संग, कभी IPL के बाद... प्रेमानंद महाराज के दरबार में कब-कब पहुंचे विराट-अनुष्का |
    दिल्ली मेट्रो बंदी और कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त... अवमानना याचिका पर कल सुनवाई करेगी स्पेशल बेंच |
    Shardiye Navratri 2026: इस दिशा में करें कलश स्थापना, कल सुबह 3 घंटे 53 मिनट रहेगा शुभ मुहूर्त |
    रीढ़ की हड्डी में चोट के बीच जिंदगी को नए नजरिए से देख रहीं नुसरत भरूचा, बोलीं- पिक्चर अभी बाकी है |
    10 Durga Maa Temples in India: ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े दुर्गा मंदिर, इस नवरात्र परिवार के साथ करें माता के दर्शन |
    दिल्ली प्रोटेस्ट: बंगला साहिब में घुसे प्रदर्शनकारी, गुरुद्वारा कमेटी ने जताई आपत्ति |
    IND vs ZIM: भारत के खिलाफ पहली सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम का ऐलान, आखिर कब और कहां भिड़ेंगी दोनों टीमें |
    'दूसरी बीवी के लिए आ जाना', निकाह के बाद फैजू से बोला दुकानदार, रिएक्शन वायरल
    Advertisement