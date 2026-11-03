Staircase Cleaning Tips: सीढ़ियों के कोनों में जम गई है धूल? दिवाली से पहले अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, हो जाएगी साफ

दिवाली पर घर का कोना-कोना चमकाया जाता है. फिर चाहे वो पंखे हों या फिर दीवारों के कोने. सफाई करते समय लोग फर्श, सोफा, टेबल और किचन को चमकाने में तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन सीढ़ियों की बारी आते ही सिर्फ उन पर पोछा मारकर रह जाते हैं. सीढ़ियों के कोने अक्सर छूट जाते हैं. सीढ़ियों के बीच का हिस्सा तो आसानी से साफ हो जाता है, मगर किनारों और कोनों में फंसी धूल निकालना किसी झंझट से कम नहीं लगता. कई बार झाड़ू-पोछा लगाने के बाद भी कोनों में गंदगी जमा रह जाती है, जो धीरे-धीरे काली परत जैसी दिखने लगती है.

और पढ़ें

अगर आपके घर की सीढ़ियों के कोने भी बार-बार गंदे हो जाते हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों की मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत किए इन जगहों की सफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी महंगे क्लीनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बस छोटी झाड़ू, एक सॉफ्ट ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की मदद से सीढ़ियों के कोनों में छिपी धूल को आसानी से निकाला जा सकता है. चलिए जानते हैं दिवाली की सफाई में आप कैसे घर की सीढ़ियों को भी चमका सकते हैं.



1. छोटी झाड़ू से मिनटों में निकालें कोनों की धूल: सीढ़ियों के कोनों की सफाई के लिए बड़ी झाड़ू कई बार ठीक से काम नहीं करती. इसकी वजह से किनारों पर जमा धूल वहीं रह जाती है. ऐसे में छोटी झाड़ू या पतले ब्रश का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है. इससे आप सीढ़ियों के कोनों और दीवार से सटे हिस्सों तक आसानी से साफ कर सकते हैं.

Advertisement

सफाई करते समय ब्रश को कोनों में हल्के हाथ से चलाएं और धूल को बाहर की तरफ निकालें. ध्यान रखें कि बहुत तेजी से ब्रश चलाने पर धूल हवा में फैल सकती है. इसलिए आराम से सफाई करें, ताकि गंदगी एक जगह इकट्ठा हो जाए और उसे आसानी से हटाया जा सके.



2. वैक्यूम क्लीनर भी आएगा काम: अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है, तो सीढ़ियों के कोनों की सफाई और भी आसान हो सकती है. इसके साथ मिलने वाला पतला क्रेविस टूल ऐसी संकरी जगहों तक पहुंच सकता है, जहां झाड़ू या नॉर्मल नोजल से सफाई करना मुश्किल होता है.

सबसे पहले हर सीढ़ी के कोने में इस अटैचमेंट को धीरे-धीरे चलाएं. इसके बाद किनारों और दीवार के पास जमा धूल भी साफ कर लें. इस तरीके से धूल को इधर-उधर फैलाने के बजाय सीधे वैक्यूम क्लीनर में खींचने में मदद मिलती है. इससे सफाई में लगने वाला समय भी कम हो सकता है.



3. रेलिंग के आसपास छिपी गंदगी को न करें नजरअंदाज: सीढ़ियां साफ करते समय अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ पैरों के नीचे वाले हिस्से पर रहता है, जबकि रेलिंग के जोड़, उसके नीचे और दीवार के पास भी धूल जमा हो जाती है. अगर इन जगहों की सफाई लंबे समय तक न की जाए, तो वहां गंदगी की लेयर बन सकती है.

Advertisement

इसे साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. सूखी धूल हटाने के लिए सूखा कपड़ा काफी है. अगर किसी जगह गंदगी चिपकी हुई है, तो कपड़े को हल्का गीला करके पोंछें. इसके बाद सूखे कपड़े से सतह को अच्छी तरह साफ कर दें.



4. पहले सूखी धूल हटाएं, फिर लगाएं पोछा: सीढ़ियों की सफाई में एक छोटी-सी गलती आपका काम बढ़ा सकती है. कई लोग सीधे गीला पोछा लगा देते हैं, जबकि कोनों में धूल पहले से जमा होती है. ऐसे में सूखी धूल पानी के साथ मिलकर चिपचिपी गंदगी बना सकती है, जिसे हटाना और मुश्किल हो जाता है.

इसलिए सबसे पहले झाड़ू, ब्रश या वैक्यूम क्लीनर से कोनों की धूल निकालें. इसके बाद सीढ़ियों के हिसाब से हल्के क्लीनर और थोड़े पानी की मदद से सफाई करें. ध्यान रखें कि सीढ़ियों पर ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि इससे फिसलने का खतरा बढ़ सकता है.



5. ऊपर से नीचे की तरफ करें सफाई: सीढ़ियों की सफाई करते समय सही तरीका अपनाने से मेहनत और समय दोनों बच सकते हैं. इसके लिए हमेशा सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से शुरुआत करें और धीरे-धीरे नीचे की तरफ आएं. पहले ऊपर के कोनों और किनारों की धूल निकालें, फिर नीचे की सीढ़ियों को साफ करें.

इससे ऊपर से नीचे गिरने वाली धूल को आखिर में एक साथ हटाना आसान हो जाता है. अगर आप नीचे से सफाई शुरू करेंगे, तो ऊपर की सीढ़ियों से गिरने वाली धूल के कारण आपको दोबारा पोछा या झाड़ू लगानी पड़ सकती है.



कितने दिनों में साफ करें सीढ़ियों के कोने?

अगर आपके घर में सीढ़ियों का इस्तेमाल रोजाना होता है, तो हर दो-तीन दिन में उनके कोनों की धूल निकालना अच्छा रहेगा. वहीं, हफ्ते में एक बार सीढ़ियों की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं. अगर घर में पालतू जानवर हैं या सीढ़ियों पर जल्दी धूल जमती है, तो जरूरत के हिसाब से सफाई ज्यादा बार करें.

---- समाप्त ----