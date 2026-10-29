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Gen Z की तरह घर पर कैसे सजाएं पिंटरेस्ट वाला कमरा? कम बजट में अपनाएं ये टिप्स

जेन जी के बीच पिंटरेस्ट जैसा खूबसूरत कमरा सजाने का ट्रेंड पसंद किया जा रहा है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. फेयरी लाइट्स, फोटो पोस्टर्स, छोटे पौधों और कलरफुल कुशन की हेल्प से आप भी कम बजट में अपने कमरे को नया और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं.

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जेन जी कम बजट में कैसे सजा रहीं पिंटरेस्ट कमरे?
जेन जी कम बजट में कैसे सजा रहीं पिंटरेस्ट कमरे?

आजकल जेन जी के बीच ऐसा कमरा सजाने का ट्रेंड काफी पसंद किया जा रहा है, जो दिखने में सुंदर हो और जिसकी फोटोज भी अच्छी आएं. पिंटरेस्ट पर ऐसे कमरों की ढेरों फोटोज मिलती हैं, जिनमें सॉफ्ट लाइट्स, खूबसूरत पोस्टर्स, छोटे पौधे और सामान अच्छे से रखा नजर आता है. अच्छी बात ये है कि ऐसा कमरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान बदलाव करके आप भी अपने कमरे को नया लुक दे सकते हैं.

1. सबसे पहले एस्थेटिक रूम चुनें

अपना रूम सजाने से पहले तय करें कि आपको कैसा लुक चाहिए. आप चाहें तो मिनिमल, कोरियन, बोहो या विंटेज स्टाइल चुन सकते हैं. पिंटरेस्ट पर अपने पसंद के कमरों की फोटोज सेव करें और देखें कि उनमें कौन-सी चीजें बार-बार नजर आती हैं. इससे आपको अपने कमरे के लिए सही कलर्स और सजावट चुनने में आसानी होगी.

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2. फेयरी लाइट्स से बदलें कमरे का लुक

कमरे को कम्फर्टेबल और खूबसूरत दिखाने के लिए फेयरी लाइट्स लगा सकते हैं. इन्हें बेड के पास, शीशे के आसपास या दीवार पर सजाया जा सकता है. हल्की रोशनी कमरे को एक अलग लुक देती है. लाइट्स लगाते समय अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चुनें और बिजली की सेफ्टी का ध्यान रखें.

3. दीवारों पर लगाएं फोटो और पोस्टर्स

पिंटरेस्ट जैसे कमरे के लिए दीवारों को सजाना अच्छा तरीका है. अपनी फेवरेट फोटोज, फिल्म पोस्टर्स, आर्ट प्रिंट्स या फ्रेंड्स के साथ खींची गई फोटोज लगाएं. इन्हें एक खास पैटर्न में सजाने से दीवार ज्यादा अच्छी दिख सकती है. इसके लिए महंगे फ्रेम खरीदने की जरूरत नहीं है.

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4. बेडशीट और कुशन कवर बदलें

कमरे का लुक बदलने के लिए हमेशा नया फर्नीचर खरीदना जरूरी नहीं है. अपनी बेडशीट, तकियों के कवर और पर्दों के कलर्स पर ध्यान दें. व्हाइट, बेज, लाइट पिंक या पेस्टल कलर कमरे को सॉफ्ट लुक दे सकते हैं. अगर आपको कलर पसंद हैं, तो अलग-अलग रंगों के कुशन भी यूज कर सकते हैं. 

5. छोटे पौधों से कमरे को दें फ्रेश लुक

कमरे में पौधे रखने से जगह ज्यादा ताजा और अच्छी लग सकती है. आप अपनी पसंद के छोटे इनडोर पौधे चुन सकते हैं. अगर कमरे में धूप कम आती है, तो ऐसा पौधा चुनें जो कम रोशनी में भी बढ़ सके. असली पौधों की देखभाल मुश्किल लगे, तो अच्छी क्वालिटी के आर्टिफिशियल पौधे भी ऑप्शन्स हैं. 

यह भी पढ़ें: घट रही कमाई फिर भी खुलकर खर्च कर रहा छोटे शहरों का Gen Z!

6. पुराने सामान को दें नया लुक

कमरे को सजाने के लिए हर बार शॉपिंग करना जरूरी नहीं है. पुरानी कांच की बोतलों को फूलदान की तरह यूज कर सकते हैं. खाली डिब्बों से पेन स्टैंड बना सकते हैं और पुरानी फोटोज से फोटो वॉल तैयार कर सकते हैं. थोड़ी क्रिएटिविटी से कम खर्च में भी कमरे को नया लुक दिया जा सकता है.

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7. कमरे को साफ और क्लीन रखें

पिंटरेस्ट पर दिखने वाले खूबसूरत कमरों में सजावट के साथ-साथ सामान भी अच्छे से रखना होता है. किताबें, मेकअप, चार्जर और रोजमर्रा की चीजें अलग-अलग जगह रखें. छोटे बॉक्स और बास्केट इस्तेमाल करने से कमरा साफ दिखेगा. कोशिश करें कि बेड और टेबल पर जरूरत से ज्यादा सामान न रखें.

कम बजट में कैसे बनाएं पिंटरेस्ट वाला कमरा?

अगर आपका बजट कम है, तो एक साथ सब कुछ खरीदने के बजाय धीरे-धीरे बदलाव करें. पहले कमरे की सफाई करें, फिर बेडशीट या फोटोवॉल जैसी एक चीज से शुरुआत करें. इसके बाद अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से लाइट्स, पौधे या कुशन जोड़ सकते हैं.

पिंटरेस्ट जैसा कमरा बनाने का मतलब किसी फोटो की हूबहू नकल करना नहीं है. अपने फेवरेट कलर्स, फोटोज और चीजों को शामिल करके कमरे को ऐसा बनाएं, जहां आपको सुकून मिले और जो आपकी पर्सनैलिटी को भी दिखाए.

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