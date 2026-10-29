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बिक रहा उड़न तश्तरी जैसा घर, स्कॉटलैंड के इस अनोखे घर की कीमत ₹9.5 करोड़

स्कॉटलैंड का यह UFO जैसा हॉलिडे होम अपने अनोखे डिजाइन, समुद्र के खूबसूरत नजारे और पर्यटन कारोबार के कारण चर्चा में है.

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UFO जैसे इस घर से होती है करोड़ों की कमाई (Photo-ITG)
UFO जैसे इस घर से होती है करोड़ों की कमाई (Photo-ITG)

क्या आपने कभी उड़न तश्तरी यानी UFO के अंदर रात बिताने का सपना देखा है. स्कॉटलैंड के खूबसूरत हाइलैंड्स में एक ऐसा ही अनोखा हॉलिडे होम है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है. समुद्र के किनारे बना यह घर अपने भविष्य जैसे डिजाइन के कारण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. 

हालांकि, यह उड़ने वाली उड़न तश्तरी नहीं, बल्कि ठहरने के लिए बनाया गया एक खास तरह का हॉलिडे होम है.अब यह अनोखी प्रॉपर्टी बिक्री के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

2016 में बना था UFO जैसा घर

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स्कॉटलैंड में स्थित इस अनोखे हॉलिडे होम का नाम Airship 002 है. इसे साल 2016 में आर्किटेक्ट रॉडरिक जेम्स और उनकी पत्नी अमांडा मार्कहम ने तैयार किया था, इसे एक प्रयोगात्मक हॉलिडे होम के रूप में डिजाइन किया गया था.

एल्युमिनियम से बनी इस संरचना की बनावट उड़न तश्तरी जैसी दिखाई देती है. इसकी खिड़कियों का डिजाइन ड्रैगनफ्लाई यानी व्याध पतंग से प्रेरित है. समुद्र के खूबसूरत नजारे के बीच स्थित यह प्रॉपर्टी उन पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो पारंपरिक होटल और रिसॉर्ट से अलग किसी अनोखी जगह पर ठहरना चाहते हैं.

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इसकी खास वास्तुकला ने इसे स्कॉटलैंड के असामान्य हॉलिडे स्टे के बीच एक अलग पहचान दिलाई है. हालांकि, इस प्रॉपर्टी की खासियत सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं, बल्कि इससे होने वाली कमाई भी है.

सालाना ₹1.27 करोड़ तक की कमाई का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉटलैंड में चार एकड़ में फैली इस प्रॉपर्टी पर तीन अनोखे हॉलिडे होम बने हैं, इनसे सालाना करीब 1 लाख पाउंड यानी लगभग 1.27 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का दावा किया गया है. समुद्र के करीब स्थित होने और अनोखी वास्तुकला के कारण ये ठहरने की जगहें पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. यहां आने वाले लोगों को सामान्य होटल के बजाय एक अलग तरह का अनुभव मिलता है.

हालांकि, राजस्व का यह आंकड़ा कुल कमाई को दर्शाता है, इसे सीधे मुनाफा नहीं माना जा सकता, क्योंकि रखरखाव, कर्मचारियों, सफाई, बुकिंग और अन्य परिचालन खर्चों का भी हिसाब रखना होता है.

₹9.5 करोड़ में बिक रही है पूरी प्रॉपर्टी

इस अनोखी प्रॉपर्टी की कीमत भी इसके डिजाइन जितनी ही चर्चा में है, रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र के नजदीक स्थित चार एकड़ की इस संपत्ति को 7.5 लाख पाउंड यानी करीब 9.5 करोड़ रुपये में बिक्री के लिए पेश किया गया है. इसमें तीन अलग-अलग तरह के हॉलिडे होम शामिल हैं, जो इसे सिर्फ एक अनोखा घर ही नहीं, बल्कि पर्यटन से जुड़ा कारोबार भी बनाते हैं.

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संभावित खरीदारों के लिए यह प्रॉपर्टी इसलिए दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि इसमें अनोखी वास्तुकला के साथ पहले से चल रही हॉस्पिटैलिटी गतिविधियों का भी अवसर है. हालांकि, निवेश से पहले यह देखना जरूरी होगा कि बिक्री में कौन-कौन सी संपत्तियां और सुविधाएं शामिल हैं, सालाना राजस्व का वास्तविक आधार क्या है और सभी खर्चों के बाद कितना मुनाफा बचता है.

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