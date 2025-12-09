लिवर और दिल के लिए वरदान है 'बीजों वाली सब्जी', सर्दियों में खाने के हैं खास फायदे

Pumpkin health benefits: इस मौसम में हरी सब्जियां, गाजर, शलगम, मशरूम जैसी सब्जियां काफी खाते हैं. यह सभी टेस्टी होने के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं. मगर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सर्दियों में कद्दू खाना भी सेहत के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होने के साथ विटामिन और मिनरल से खूब होते हैं. इसी वजह से ठंड के मौसम में कद्दू इन्यूनिटी बढ़ाने, वेट कंट्रोल और डाइजेशन सुधारने में मदद करता है.

एक कप पके हुए कद्दू में आपके रोजाना विटामिन A की 200% से ज्यादा मात्रा होती है, इसमें विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और बीटा-कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं. कद्दू की अधिकतर लोग सब्जी बनाकर खाते हैं तो कुछ लोग पके हुए कद्दू को फल की तरफ भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. मगर यह टेस्टी सब्जी हमारे शरीर पर क्या असर करती है, इस बारे में लोग नहीं जानते हैं. आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि सर्दियों में कद्दू खाने से हमारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है.

इंफेक्शन से बचाव

कद्दू में विटामिन A बीटा-कैरोटीन से आता है, जिसे शरीर इंफेक्शन से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम में बदल देता है. एक सर्विंग कद्दू आपके फेफड़ों, स्किन और आंत की सेहत बनाए रखने में मदद करता है. विरामित C इंफेक्शन से लड़ने के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है. कद्दू में जिंक और सेलेनियम भी पाए जाते हैं, जो सर्दियों में जुकाम और फ्लू की अवधि को कम करने में भी मदद करते हैं.

आंखों की सुरक्षा

कद्दू में बीटा-कैरोटीन, ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन 3 एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो सर्दियों की सूखी हवा और स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी से आंखों की रक्षा करते हैं. नियमित रूप से कद्दू खाने से मोतियाबिंद और उम्र संबंधित आंखों की समस्याओं का जोखिम 10-19% तक कम हो सकता है. इसके अलावा, इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है और रेटिना को नुकसान नहीं पहुंचने देता है.

हार्ट को रखे हेल्दी

एक कप कद्दू में लगभग 564mg पोटैशियम होता है, जो सर्दियों में तेल-मसाले वाले खाने से बढ़े हुए सोडियम लेवल को कंट्रोल करता है. इसमें 3 ग्राम फाइबर होता है, जो आंतों की सेहत को बनाए रखता है और कब्ज से बचाता है. केवल 49 कैलोरी प्रति कप होने के कारण यह वजन नियंत्रण में भी मदद करता है, इसके बीजों में प्रोटीन भी होता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है.

सर्दियों में सूजन कम करता है

कद्दू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे टोकोफेरोल और पॉलीफेनॉल्स, शरीर की सूजन और तनाव को कम करने में मदद करते हैं. इसके कम कार्बोहाइड्रेट वाले गुण ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है. कद्दू खाने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाकर डायबिटीज कंट्रोल में भी हेल्प करता है.

लिवर और दिमाग पर असर

कद्दू के बीज लिवर के एंजाइम्स की सुरक्षा करते हैं और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाते हैं. इसमें मौजूद कारोटीनॉइड्स और सेलेनियम मूड को कंट्रोल करने वाले दिमाग के मार्गों को मजबूत करते हैं, जिससे सर्दियों में डिप्रेशन कम होता है.





