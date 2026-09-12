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सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैम्पस में छात्रा से रेप की कोशिश, ABVP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न की कोशिश का मामला सामने आया है. गुरुवार देर रात हुई घटना की जानकारी छात्रा ने अपने दोस्तों को दी, जिसके बाद कैंपस में विरोध शुरू हो गया.

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घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रदर्शन. (Photo: Screengrabs)
घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रदर्शन. (Photo: Screengrabs)

कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की कोशिश का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. घटना के विरोध में यूनिवर्सिटी के छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. छात्रों का विरोध देर रात करीब 2 बजे तक चलता रहा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है.

मामला कलबुर्गी जिले के आलंद तालुक के कडागांची गांव स्थित कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है. जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक छात्रा कैंपस में घूम रही थी. इसी दौरान उसके साथ कुछ लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न की कोशिश किए जाने का आरोप है. घटना के तुरंत बाद छात्रा ने अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी.

एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन
छात्रा से जुड़ी घटना की जानकारी मिलते ही कैंपस में छात्रों के बीच नाराजगी फैल गई. छात्रों और ABVP के सदस्यों ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की.

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रात तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हुआ. कलबुर्गी के पुलिस अधीक्षक ने यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हिरासत में लिए गए संदिग्धों की भूमिका और छात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. घटना के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. छात्रों का कहना है कि कैंपस में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों की तत्काल समीक्षा किए जाने की जरूरत है.

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