KPSC मामले में IAS ज्ञानेंद्र गंगवार की बढ़ीं मुश्किलें, मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक और IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है. गंगवार पर परीक्षा से जुड़े सवाल लीक करने के आरोप हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

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यह मामला KPSC की पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2026 में हुई इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने परीक्षा के रिकॉर्ड, OMR शीट और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की थी.

जांच एजेंसियों का आरोप था कि परीक्षा से पहले कुछ उम्मीदवारों तक सवाल और उनके जवाब पहुंचाए गए. इस मामले में कथित बिचौलिए बसवराज कन्नाले का नाम भी सामने आया था. आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है. ऐसे में आयोग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अहम मानी जाती है.

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इस मामले में अभियोजन की मंजूरी जारी होने का मतलब है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. हालांकि, मंजूरी अपने आप में आरोप साबित होने का प्रमाण नहीं है. मामले में आरोपों की जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद ही तथ्यों की पुष्टि होगी.

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अब आगे क्या होगा?

अभियोजन की मंजूरी के बाद मामले में संबंधित कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. आगे की कार्रवाई जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी. फिलहाल आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई से यह साफ होगा कि आरोपों के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं.

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