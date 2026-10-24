scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KPSC मामले में IAS ज्ञानेंद्र गंगवार की बढ़ीं मुश्किलें, मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी

कर्नाटक लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार मामले में अभियोजन की मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है.

Advertisement
X
यह मामला KPSC की पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. (File Photo)
यह मामला KPSC की पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. (File Photo)

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक और IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई है. इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है. गंगवार पर परीक्षा से जुड़े सवाल लीक करने के आरोप हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

यह मामला KPSC की पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2026 में हुई इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने परीक्षा के रिकॉर्ड, OMR शीट और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की थी. 

जांच एजेंसियों का आरोप था कि परीक्षा से पहले कुछ उम्मीदवारों तक सवाल और उनके जवाब पहुंचाए गए. इस मामले में कथित बिचौलिए बसवराज कन्नाले का नाम भी सामने आया था. आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है. ऐसे में आयोग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अहम मानी जाती है.

सम्बंधित ख़बरें

कर्नाटक में SIR की सुनवाई पूरी हो गई है (Photo-ITG)
कर्नाटक: पूरी हुई SIR की सुनवाई, 27 अक्टूबर को आएगी लिस्ट
Karnataka CM DK Shivkumar
'उद्योगपति ने Meta ग्लास से स्टिंग करने की कोशिश की', CM का दावा
MLC Election
फतेहपुर में सपा-BJP कार्यकर्ता भिड़े, मोकामा में भी बवाल
Hubballi Kite Manja Accident
हुबली में पतंग के मांझे से कटी गर्दन, स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत
Dharwad Girls PG CCTV Video
Karnataka में रात के वक्त गर्ल्स पीजी में घुसा नंगा शख्स

यह भी पढ़ें: 'जैसे पाकिस्तान से आया हूं...', आगरा MLC चुनाव के बाद सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के गंभीर आरोप

इस मामले में अभियोजन की मंजूरी जारी होने का मतलब है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. हालांकि, मंजूरी अपने आप में आरोप साबित होने का प्रमाण नहीं है. मामले में आरोपों की जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद ही तथ्यों की पुष्टि होगी.

Advertisement

अब आगे क्या होगा?

अभियोजन की मंजूरी के बाद मामले में संबंधित कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. आगे की कार्रवाई जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी. फिलहाल आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई से यह साफ होगा कि आरोपों के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा की रात चुपके से कर लें ये 5 उपाय, चंद्र दोष से मिलेगी मुक्ति! |
    पहले टक्कर मारी, फिर गाड़ी में डालकर ले गए... पटियाला में अगवा युवक की हत्या, चन्नो के पास मिला शव |
    ताइवान में तूफान चांपी का कहर, 500 से ज्यादा लोग घायल, देखिए Photos |
    ब्लैक सी में रोमानिया के जहाज पर ड्रोन अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    यूपी में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आज विशेष अभियान, सभी जिलें में लगे कैंप |
    ब्रिटेन में 25 अक्टूबर को एक घंटा पीछे हो जाएगी घड़ी, जानें ऐसा क्यों किया जाता है? |
    अहमदाबाद में शिक्षक ने छात्र को जड़े 6 तमाचे, CCTV फुटेज आया सामने, DEO ने स्कूल को भेजा नोटिस |
    खाने का लालच देकर फंसाया, फिर लॉज में ले जाकर किया यौन शोषण, केरल से 2 आरोपी गिरफ्तार |
    नोएडा: सेक्टर 125 में भीषण आग, चपेट में आई 5-6 दुकानें |
    ‘NDA ही देश का मजबूत गठबंधन, बाकी मौकापरस्त’, TVK के साथ गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
    Advertisement