‘NDA ही देश का मजबूत गठबंधन, बाकी मौकापरस्त’, TVK के साथ गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना

तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति के बीच तमिलनाडु भाजपा राज्य सचिव विनोज पी सेल्वम ने TVK को लेकर तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) देश का एकमात्र मजबूत गठबंधन है, जो स्वतंत्र रूप से अपने दम पर खड़ा है. इसके उलट, उन्होंने दूसरे गठबंधनों पर आरोप लगाया कि वे अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से अलग-अलग पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं.

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सेल्वम ने TVK से जुड़े गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें अनिश्चितता और राजनीतिक अवसरवाद नजर आता है. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है.

विनोज पी सेल्वम ने TVK को लेकर कहा, “हमने तो कभी यह कहा ही नहीं कि हम आपको अपने गठबंधन में शामिल करेंगे. फिर आप खुद ही यह ऐलान क्यों कर रहे हैं कि कोई गठबंधन नहीं है?” उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि क्या TVK ने यह साबित करने के लिए ऐसा किया कि वह भी ‘राउडी’ है. इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही बयानबाजी पर निशाना साधा.

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NDA को बताया देश का सबसे मजबूत गठबंधन

सेल्वम ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में NDA ही ऐसा गठबंधन है, जो मजबूती से अपने दम पर खड़ा है. उन्होंने दूसरे गठबंधनों पर आरोप लगाया कि वे उस पक्ष के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जहां से उन्हें राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद होती है.

TVK के गठबंधन पर सियासी सवाल

सेल्वम के बयान ने TVK के गठबंधन को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधन किस दिशा में आगे बढ़ता है, यह आने वाले समय में साफ होगा. फिलहाल, सेल्वम के बयान ने गठबंधन की मजबूती और राजनीतिक फायदे के लिए होने वाली साझेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है.

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