Thousand की स्पेलिंग में K तो आता ही नहीं, फिर 5 Thousand को 5K क्यों लिखते हैं?

आपने सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कई बार 1K, 10K, 100K और 1M लिखा देखा होगा. किसी वीडियो पर 10K व्यूज, किसी अकाउंट पर 50K फॉलोअर्स या किसी चीज की कीमत 5K रुपये लिखी होती है. यहां K का मतलब होता है हजार. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजार के लिए अंग्रेजी शब्द 'Thousand' का पहला अक्षर T इस्तेमाल करने के बजाय K क्यों लिखा जाता है? आखिर थाउजेंड में K कहां से आया? क्या यह किसी अंग्रेजी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है या इसके पीछे कोई पुरानी भाषा और गणित का इतिहास छिपा है?

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इसका जवाब जानने के लिए हमें आज के सोशल मीडिया से निकलकर हजारों साल पुराने इतिहास में जाना होगा. दरअसल, K का संबंध प्राचीन ग्रीक भाषा के एक शब्द से है. समय के साथ यह शब्द गणित, विज्ञान, कारोबार और फिर डिजिटल दुनिया में इतना लोकप्रिय हो गया कि आज हजार को 1K लिखना आम बात हो गई है.

K की शुरुआत प्राचीन ग्रीक भाषा से हुई

K की कहानी का सबसे पुराना सिरा प्राचीन ग्रीक भाषा से जुड़ता है. ग्रीक भाषा में हजार के लिए 'खिलियोई' (Khilioi) शब्द इस्तेमाल होता था. इसका अर्थ था एक हजार. समय के साथ इसी शब्द से 'किलो' (Kilo) शब्द बना. आज भी हम किलोमीटर, किलोग्राम और किलोवाट जैसे शब्दों में इसका इस्तेमाल करते हैं.

- किलोमीटर (Kilometer) यानी 1,000 मीटर.

- किलोग्राम (Kilogram) यानी 1,000 ग्राम.

- किलोवाट (Kilowatt) यानी 1,000 वाट.

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यानी इन तीनों शब्दों में 'किलो' का मतलब हजार से ही जुड़ा है.

फ्रांस में 1795 में कैसे लोकप्रिय हुआ किलो शब्द?

अब सवाल है कि ग्रीक भाषा का यह शब्द आधुनिक दुनिया में कैसे पहुंचा? इसकी एक अहम कड़ी फ्रांस में शुरू हुई मीट्रिक प्रणाली (Metric System) है. 18वीं सदी में फ्रांस में माप-तौल की एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसमें वजन और लंबाई नापने के लिए अलग-अलग और उलझे हुए पैमाने न हों. उस समय अलग-अलग इलाकों में मापने के अलग तरीके इस्तेमाल होते थे. इससे व्यापार और रोजमर्रा के काम में परेशानी होती थी. इसी समस्या को दूर करने के लिए एक व्यवस्थित माप प्रणाली विकसित की गई. साल 1795 में फ्रांस में मीट्रिक प्रणाली को आधिकारिक रूप से अपनाया गया. इसमें बड़ी और छोटी इकाइयों को समझाने के लिए ग्रीक और लैटिन भाषा से शब्द लिए गए.

इसी दौरान 'किलो' शब्द को हजार के गुणक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा. इसके बाद किलोग्राम और किलोमीटर जैसे शब्द प्रचलन में आए. यहीं से K को हजार से जोड़ने वाली आधुनिक परंपरा की मजबूत नींव पड़ी.

फिर Thousand की जगह K कैसे लिखने लगे?

यहां एक बात समझना जरूरी है. K अंग्रेजी के Thousand शब्द का छोटा रूप नहीं है. यह Kilo का पहला अक्षर है. जब मीट्रिक प्रणाली में 1,000 को किलो से समझाया जाने लगा, तो वैज्ञानिक और तकनीकी कामों में किलो के लिए 'k' का इस्तेमाल होने लगा.

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उदाहरण के लिए:

- 1 km = 1,000 मीटर

- 1 kg = 1,000 ग्राम

- 1 kW = 1,000 वाट

धीरे-धीरे हजार को संक्षेप में दिखाने के लिए सिर्फ K लिखने का चलन भी बढ़ा. खासकर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कारोबार और पैसों के हिसाब में यह तरीका लोकप्रिय हुआ. ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय माप प्रणाली (SI) में किलो का आधिकारिक प्रतीक छोटा 'k' है. लेकिन सोशल मीडिया और आम बातचीत में लोग बड़े 'K' का भी इस्तेमाल करते हैं.

सोशल मीडिया पर 1K, 10K और 100K का चलन कैसे समझें?

आज के समय में K का इस्तेमाल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज की संख्या बताने के लिए K का इस्तेमाल किया जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या को कम जगह में लिखना आसान हो जाता है. मान लीजिए किसी यूट्यूब वीडियो पर 25K व्यूज लिखे हैं. इसका मतलब है कि उस वीडियो को करीब 25,000 बार देखा गया है. इसी तरह किसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर 100K फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके करीब एक लाख फॉलोअर्स हैं.

K के बाद M और B का इस्तेमाल क्यों होता है?

सिर्फ हजार ही नहीं, बल्कि लाखों और अरबों की संख्या को छोटा करके लिखने के लिए भी अंग्रेजी अक्षरों का इस्तेमाल होता है.

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- K (Thousand): 1 हजार यानी 1,000

- M (Million): 10 लाख यानी 10,00,000

- B (Billion): 100 करोड़ यानी 1,00,00,00,000

- T (Trillion): 1 लाख करोड़ यानी 1,00,00,00,00,000

उदाहरण के लिए अगर किसी वीडियो पर 2M व्यूज हैं, तो इसका मतलब 20 लाख व्यूज है. वहीं 1B व्यूज का मतलब 100 करोड़ व्यूज है.

क्या K का मतलब हमेशा ठीक 1,000 ही होता है?

आमतौर पर सोशल मीडिया, पैसे और सामान्य गणना में K का मतलब 1,000 ही होता है. लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में एक छोटा-सा अंतर समझना जरूरी है. कंप्यूटर में पुराने समय से किलोबाइट (KB) को कई बार 1,024 बाइट के बराबर माना जाता रहा है. इसकी वजह कंप्यूटर की बाइनरी गणना प्रणाली है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय माप प्रणाली के अनुसार किलो का मतलब 1,000 ही है. 1,024 बाइट के लिए अब अलग शब्द 'किबिबाइट' (KiB) इस्तेमाल किया जाता है.

तो आखिर Thousand में K कहां से आया?

इस पूरी कहानी का सार यह है कि K का संबंध अंग्रेजी के Thousand शब्द से नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रीक शब्द 'खिलियोई' से है. इसी से फ्रेंच भाषा के रास्ते 'किलो' शब्द बना और 1795 में मीट्रिक प्रणाली में इसे हजार के गुणक के रूप में जगह मिली. बाद में किलो के छोटे प्रतीक 'k' का इस्तेमाल माप-तौल में होने लगा और यही चलन कारोबार, तकनीक और सोशल मीडिया तक पहुंच गया. आज हम किसी के एक हजार फॉलोअर्स को 1K लिखते हैं, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों साल पुरानी भाषा और माप-तौल की कहानी छिपी है. यानी अगली बार जब आप किसी के 10K फॉलोअर्स देखें, तो याद रखिएगा कि इस छोटे से K के पीछे प्राचीन ग्रीक भाषा से लेकर फ्रांस की मीट्रिक प्रणाली तक का इतिहास जुड़ा है.

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