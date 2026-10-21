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Video: ट्रेन में दीपक जलाया, नारियल फोड़ा, फिर आरती की... क्या ऐसा कर सकते हैं?

सोशल मीडिया पर ट्रेन में देवी पूजा, दीया-धूप जलाने, नमाज पढ़ने और सिगरेट पीने को लेकर बहस छिड़ी है. सवाल है कि ट्रेन में आग जलाने पर कितना जुर्माना लग सकता है और रेलवे के नियम क्या कहते हैं.

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ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होता है. ( Photo: X/ @Prajapat204)
ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होता है. ( Photo: X/ @Prajapat204)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन के अंदर पूजा करती नजर आ रही हैं. वीडियो में महिला नारियल फोड़ती हैं और दीया और  धूप जलाती हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इस पोस्ट पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ट्रेन में सिगरेट पीने पर रोक है, तो दीया जलाने पर कितना जुर्माना लग सकता है? क्या रेलवे के नियम सभी यात्रियों पर एक जैसे लागू होते हैं? आइए, आसान भाषा में समझते हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में इस घटना को लेकर तंज भी किया गया है. इसमें सवाल उठाया गया है कि अगर ट्रेन में नमाज पढ़ने और सिगरेट पीने पर आपत्ति होती है, तो आग जलाने पर क्या कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, सिर्फ इस पोस्ट के आधार पर यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि घटना किस ट्रेन में और कब हुई. इसलिए सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों से अलग हटकर रेलवे के नियमों को समझना जरूरी है.

ट्रेन में दीया और धूप जलाना कितना सुरक्षित?
ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है. एक ट्रेन में सैकड़ों लोग सफर करते हैं. ऐसे में आग जलाने या धुआं पैदा करने वाली चीजों से खतरा हो सकता है. दीया जलाने से आसपास रखे सामान या कपड़ों में आग लग सकती है. वहीं, धूप और अगरबत्ती से निकलने वाली चिंगारी भी हादसे की वजह बन सकती है. चलती ट्रेन में हवा के कारण आग फैलने का खतरा और बढ़ सकता है. इसीलिए ट्रेन में ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए, जिससे दूसरे यात्रियों की जान या सामान को खतरा हो. धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है.

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ट्रेन में आग जलाने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 खतरनाक सामान को नियमों के खिलाफ रेलवे में ले जाने से जुड़ी है. इस नियम के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. यह धारा खतरनाक सामान को गलत तरीके से रेलवे में ले जाने से जुड़ी है. ट्रेन में दीया जलाने की हर घटना में यही धारा लगेगी और यही सजा मिलेगी, ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता. यह घटना की स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करेगा. रेलवे यात्रियों को पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन और चूल्हे जैसी ज्वलनशील चीजें ट्रेन में ले जाने से भी मना करता है. ऐसी चीजें आग लगने का खतरा बढ़ा सकती हैं और नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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ट्रेन में सिगरेट पीने पर कितना जुर्माना है?
ट्रेन में धूम्रपान को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. जून 2026 में लागू संशोधित नियमों के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 167 के अंतर्गत प्रतिबंधित स्थिति में धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माना नहीं भरने पर मामला अदालत तक पहुंच सकता है. वहां दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. सिगरेट से निकलने वाली चिंगारी भी आग लगने का कारण बन सकती है. इसलिए ट्रेन में धूम्रपान से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है.

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क्या रेलवे के नियम सभी यात्रियों पर एक जैसे लागू होते हैं?
ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होता है. नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी यात्री की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी न हो और कोई हादसा न हो. धार्मिक आस्था का सम्मान करना जरूरी है. लेकिन पूजा हो या कोई दूसरी गतिविधि, अगर उससे आग लगने या दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो उस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है.

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