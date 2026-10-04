डेनमार्क में दोस्तों के घर के बाहर क्यों फेंकते हैं टूटे बर्तन? वजह जानकर कहेंगे- ये कैसी परंपरा है!

दुनिया के अलग-अलग देशों में नए साल को मनाने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं. कहीं लोग आतिशबाजी करते हैं, कहीं घर सजाते हैं तो कहीं खास तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं. लेकिन डेनमार्क की एक परंपरा ऐसी है, जिसे सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है.यहां लोग नए साल के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर के बाहर पुराने या टूटे हुए बर्तन फेंकते हैं. पहली बार सुनने पर लग सकता है कि आखिर कोई किसी के घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंकेगा? लेकिन डेनमार्क में इसे बुरा नहीं, बल्कि अच्छी किस्मत का संकेत माना जाता है.

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दोस्तों के घर के बाहर क्यों फेंकते हैं बर्तन?

डेनमार्क में नए साल से जुड़ी इस पुरानी परंपरा में लोग प्लेट, कप और दूसरे पुराने बर्तन इकट्ठा करते हैं. इसके बाद नए साल की रात इन्हें अपने दोस्तों या परिवार के घर के बाहर तोड़ा जाता है. इसका मकसद किसी को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता. माना जाता है कि जिस व्यक्ति के घर के बाहर जितने ज्यादा टूटे बर्तन मिलते हैं, उसके लिए उतना ही अच्छा संकेत है. यानी यहां टूटे बर्तन परेशानी नहीं, बल्कि दोस्तों और शुभकामनाओं की निशानी माने जाते हैं.

ज्यादा टूटे बर्तन यानी ज्यादा दोस्त

इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प मान्यता है. अगर किसी के घर के बाहर नए साल के बाद बहुत सारे टूटे बर्तन पड़े मिलते हैं तो इसका मतलब माना जाता है कि उसके कई दोस्त और चाहने वाले हैं. लोग अपने करीबियों के घर के बाहर बर्तन तोड़कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. इस वजह से टूटे हुए बर्तनों की संख्या को दोस्ती और रिश्तों से भी जोड़कर देखा जाता है.

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पुराने बर्तनों का होता है इस्तेमाल

इस परंपरा में आमतौर पर पुराने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. लोग ऐसे बर्तन चुनते हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं होती. नए साल के मौके पर इन्हें दोस्तों के घर के बाहर तोड़ा जाता है. इससे एक तरफ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने का भाव जुड़ा माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ नए साल में अच्छी किस्मत और खुशियों की कामना की जाती है. अगर भारत में कोई दोस्तों के घर के बाहर प्लेट और कप तोड़ने लगे तो शायद लोग नाराज हो जाएं. लेकिन डेनमार्क की इस परंपरा में इसका मतलब बिल्कुल अलग है.

यहां टूटे बर्तन देखकर लोग परेशान होने के बजाय खुश हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने रिश्तों और दोस्तों की शुभकामनाओं से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि आज के समय में यह परंपरा पहले की तुलना में कम देखने को मिलती है. फिर भी डेनमार्क की नए साल से जुड़ी अजीबोगरीब परंपराओं में इसका नाम जरूर लिया जाता है.

सिर्फ बर्तन तोड़ना ही नहीं है परंपरा

डेनमार्क में नए साल से जुड़ी कई दूसरी दिलचस्प परंपराएं भी हैं. कुछ लोग आधी रात को कुर्सी से कूदते हैं. माना जाता है कि ऐसा करके वे नए साल में अच्छे भाग्य के साथ प्रवेश करते हैं. यानी यहां नए साल का जश्न सिर्फ पार्टी और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है. कई पुरानी मान्यताएं भी आज तक लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. तो अगली बार अगर आपको डेनमार्क में किसी घर के बाहर टूटे हुए प्लेट-कप दिखाई दें तो इसे सिर्फ कचरा मत समझिएगा. हो सकता है कि किसी ने अपने दोस्त को नए साल की शुभकामनाओं के साथ गुड लक दिया हो.

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