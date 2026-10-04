scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डेनमार्क में दोस्तों के घर के बाहर क्यों फेंकते हैं टूटे बर्तन? वजह जानकर कहेंगे- ये कैसी परंपरा है!

डेनमार्क में नए साल से जुड़ी एक अनोखी परंपरा है, जिसमें लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के घर के बाहर पुराने बर्तन तोड़ते हैं. माना जाता है कि घर के बाहर जितने ज्यादा टूटे बर्तन मिलते हैं, उतने ही ज्यादा दोस्त और अच्छी किस्मत का संकेत होता है.

Advertisement
X
कई पुरानी मान्यताएं भी आज तक लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. ( Photo: ITG)
कई पुरानी मान्यताएं भी आज तक लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. ( Photo: ITG)

दुनिया के अलग-अलग देशों में नए साल को मनाने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं. कहीं लोग आतिशबाजी करते हैं, कहीं घर सजाते हैं तो कहीं खास तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं. लेकिन डेनमार्क की एक परंपरा ऐसी है, जिसे सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है.यहां लोग नए साल के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर के बाहर पुराने या टूटे हुए बर्तन फेंकते हैं. पहली बार सुनने पर लग सकता है कि आखिर कोई किसी के घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंकेगा? लेकिन डेनमार्क में इसे बुरा नहीं, बल्कि अच्छी किस्मत का संकेत माना जाता है.

दोस्तों के घर के बाहर क्यों फेंकते हैं बर्तन?
डेनमार्क में नए साल से जुड़ी इस पुरानी परंपरा में लोग प्लेट, कप और दूसरे पुराने बर्तन इकट्ठा करते हैं. इसके बाद नए साल की रात इन्हें अपने दोस्तों या परिवार के घर के बाहर तोड़ा जाता है. इसका मकसद किसी को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता. माना जाता है कि जिस व्यक्ति के घर के बाहर जितने ज्यादा टूटे बर्तन मिलते हैं, उसके लिए उतना ही अच्छा संकेत है. यानी यहां टूटे बर्तन परेशानी नहीं, बल्कि दोस्तों और शुभकामनाओं की निशानी माने जाते हैं.

ज्यादा टूटे बर्तन यानी ज्यादा दोस्त
इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प मान्यता है. अगर किसी के घर के बाहर नए साल के बाद बहुत सारे टूटे बर्तन पड़े मिलते हैं तो इसका मतलब माना जाता है कि उसके कई दोस्त और चाहने वाले हैं. लोग अपने करीबियों के घर के बाहर बर्तन तोड़कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. इस वजह से टूटे हुए बर्तनों की संख्या को दोस्ती और रिश्तों से भी जोड़कर देखा जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

make google keyword with comma Sachin Tendulkar, Gulzar, Sachin Tendulkar Gulzar, Sachin Gulzar viral video,
गुलजार ने मांगा पानी, गिलास लेकर पहुंचे सचिन, लोग बोले- बड़े इंसान की पहचान
वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. ( PHOT0: Insta/@fun_factorss)
घोड़ी-कार नहीं, नाव में बैठकर अपनी शादी में पहुंची दुल्हन, VIDEO वायरल 
alien-star-moti-meghwal-dubai-mother-viral-video
मां संग दुबई पहुंचा 'एलियन स्टार', कभी लोग उड़ाते थे मजाक, ऐसे बदली किस्मत
stapler-hidden-use-42-year-old-man-viral-video
कागज पिन करने के अलावा स्टेपलर का ये भी है काम? शख्स ने बताया, VIDEO
यह प्रतियोगिता लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बनी हुई है. ( Photo: ITG)
केंचुआ पकड़ने का अनोखा कॉम्पिटिशन, 10 साल की बच्ची ने बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

पुराने बर्तनों का होता है इस्तेमाल
इस परंपरा में आमतौर पर पुराने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. लोग ऐसे बर्तन चुनते हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं होती. नए साल के मौके पर इन्हें दोस्तों के घर के बाहर तोड़ा जाता है. इससे एक तरफ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने का भाव जुड़ा माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ नए साल में अच्छी किस्मत और खुशियों की कामना की जाती है. अगर भारत में कोई दोस्तों के घर के बाहर प्लेट और कप तोड़ने लगे तो शायद लोग नाराज हो जाएं. लेकिन डेनमार्क की इस परंपरा में इसका मतलब बिल्कुल अलग है.

यहां टूटे बर्तन देखकर लोग परेशान होने के बजाय खुश हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने रिश्तों और दोस्तों की शुभकामनाओं से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि आज के समय में यह परंपरा पहले की तुलना में कम देखने को मिलती है. फिर भी डेनमार्क की नए साल से जुड़ी अजीबोगरीब परंपराओं में इसका नाम जरूर लिया जाता है.

सिर्फ बर्तन तोड़ना ही नहीं है परंपरा
डेनमार्क में नए साल से जुड़ी कई दूसरी दिलचस्प परंपराएं भी हैं. कुछ लोग आधी रात को कुर्सी से कूदते हैं. माना जाता है कि ऐसा करके वे नए साल में अच्छे भाग्य के साथ प्रवेश करते हैं. यानी यहां नए साल का जश्न सिर्फ पार्टी और आतिशबाजी तक सीमित नहीं है. कई पुरानी मान्यताएं भी आज तक लोगों की दिलचस्पी बनाए हुए हैं. तो अगली बार अगर आपको डेनमार्क में किसी घर के बाहर टूटे हुए प्लेट-कप दिखाई दें तो इसे सिर्फ कचरा मत समझिएगा. हो सकता है कि किसी ने अपने दोस्त को नए साल की शुभकामनाओं के साथ गुड लक दिया हो.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई टेंशन- किया ऐसा मिसाइल परीक्षण, जापान-साउथ कोरिया हुए परेशान |
    'जाकिर नाइक पर बोलने वाले स्मित मछार पर चुप क्यों?', BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना |
    शहीद को लेकर जा रही एंबुलेंस को वाहन ने मारी टक्कर, 4 की मौत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा |
    यूपी में सीट शेयरिंग पर अखिलेश का कांग्रेस को बड़ा संदेश |
    फ्लाई दुबई के पायलट स्मित पर सियासत तेज, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा |
    डेनमार्क में दोस्तों के घर के बाहर क्यों फेंकते हैं टूटे बर्तन? वजह जानकर कहेंगे- ये कैसी परंपरा है! |
    कैप्टन स्मित मछार पर राजनीति तेज, BJP ने कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल |
    322% बढ़ी TESLA की बिक्री... अमेरिकी दिग्गज को इस चाल से हुआ फायदा |
    Archana Puran Singh House Tour: अर्चना पूरन सिंह ने खरीदा करोड़ों का बंगला, शादी से पहले हुआ बहुओं का गृह प्रवेश, दिखाया बेडरूम |
    Lauki Besan Vada Recipe: लौकी और बेसन से झटपट बनाएं क्रिस्पी वड़ा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
    Advertisement