Amazing Facts: जूते-बोतलों में मिलने वाली छोटी सी पुड़िया में क्या होता है?

जब भी हम नए जूते, बैग, मोबाइल या कई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसके डिब्बे में एक छोटी सी पुड़िया जरूर दिखाई देती है. इस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है- ‘Do Not Eat’ यानी इसे खाएं नहीं. अक्सर लोग इसे बेकार समझकर डिब्बे से निकालते ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन असल में यह छोटी सी पुड़िया सामान को नमी से बचाने के लिए रखी जाती है. इसमें मौजूद छोटे-छोटे दाने आसपास की नमी को सोखने का काम करते हैं. यही वजह है कि जूते, बैग और इलेक्ट्रॉनिक सामान की पैकिंग में इसे रखा जाता है.

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आखिर इस पुड़िया में होता क्या है?

इस छोटी सी पुड़िया में सिलिका जेल के दाने होते हैं. नाम सुनकर आपको लग सकता है कि इसके अंदर कोई गीला या चिपचिपा जेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. सिलिका जेल आमतौर पर छोटे-छोटे ठोस दानों के रूप में होता है. इसकी खासियत यह है कि यह आसपास की हवा में मौजूद नमी को अपने अंदर रोक सकता है. इसी कारण कंपनियां इसे पैकिंग में रखती हैं. खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए नमी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पैकेट के अंदर नमी को कम रखने में सिलिका जेल मदद करता है.

जूतों के बॉक्स में इसे क्यों रखा जाता है?

नए जूतों को लंबे समय तक डिब्बे में बंद रखा जाता है. अगर अंदर नमी बनी रहे तो सामान पर इसका असर पड़ सकता है. कुछ मामलों में नमी की वजह से फफूंदी जैसी समस्या भी हो सकती है. सिलिका जेल आसपास की नमी को सोखकर इस खतरे को कम करने में मदद करता है. यही कारण है कि नए जूतों और बैग के साथ यह छोटी पुड़िया अक्सर देखने को मिलती है.

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चीनी और नमक को नमी से बचाने में आ सकती है काम

सिलिका जेल का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जा सकता है, जहां नमी कम रखना जरूरी हो. कुछ लोग इसे चीनी या नमक के बड़े स्टोरेज कंटेनर के पास इस्तेमाल करते हैं, ताकि नमी को नियंत्रित रखने में मदद मिले. हालांकि यहां सावधानी बहुत जरूरी है. सिलिका जेल का पैकेट फटा हुआ नहीं होना चाहिए और इसके दाने खाने की चीजों के सीधे संपर्क में नहीं आने चाहिए.

जूते और जिम बैग में भी रख सकते हैं

अगर जूतों, जिम बैग या सामान रखने वाली अलमारी में नमी रहती है तो सिलिका जेल का पैकेट वहां रखा जा सकता है. यह आसपास की नमी को सोखने में मदद करता है. लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिलिका जेल बदबू खत्म करने की कोई जादुई चीज नहीं है. जूतों या बैग से बदबू आ रही है तो उन्हें साफ करना और अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है.

क्या गीला मोबाइल सिलिका जेल से ठीक हो जाएगा?

मोबाइल पानी में गिर जाए तो अक्सर लोग उसे सिलिका जेल के पैकेट के साथ रखने की सलाह देते हैं. सिलिका जेल नमी सोख सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह पानी से खराब हुए हर फोन को ठीक कर देगा. अगर मोबाइल पानी में गिर जाए तो सबसे पहले उसे बंद करें और चार्जर बिल्कुल न लगाएं. फोन को खोलकर खुद ठीक करने या गर्म हवा देने की कोशिश भी न करें. अगर फोन के अंदर पानी जाने की आशंका है तो सर्विस सेंटर की मदद लेना ज्यादा सुरक्षित है.

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‘Do Not Eat’ क्यों लिखा होता है?

इस छोटी पुड़िया पर ‘Do Not Eat’ इसलिए लिखा होता है क्योंकि सिलिका जेल खाने की चीज नहीं है. यह नमी सोखने के लिए बनाया गया है, खाने के लिए नहीं. इसे खासकर बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए. अगर पैकेट फट गया है या उसके दाने बाहर निकल गए हैं तो उसे खाने की चीजों के पास रखने से बचें. अब अगली बार जब नए जूते, बैग या इलेक्ट्रॉनिक सामान के डिब्बे में यह छोटी सी पुड़िया मिले, तो इसे बेकार समझकर तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. इसका असली काम आसपास की नमी को सोखकर सामान को सूखा रखने में मदद करना है.

यानी आकार में छोटी दिखने वाली यह पुड़िया सिर्फ पैकिंग का हिस्सा नहीं, बल्कि सामान को नमी से बचाने का एक आसान तरीका है. बस इसे खाने से बचें और इस्तेमाल करते समय पैकेट की स्थिति और उसके निर्देशों का ध्यान रखें.

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