दो साल पहले बेटी, अब इकलौते बेटे की भी मौत... सदमे में सुसाइड करने वाली मां की दर्दनाक कहानी

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां महज कुछ घंटे के अंतराल में मां और बेटे की मौत हो गई. 14 वर्षीय जतिन जोशी की अचानक मौत के बाद उसकी मां पूनम जोशी गहरे सदमे में चली गईं और उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पूरे गांव में शोक की लहर है.

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मामला पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे मड़े गांव का है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी. 14 साल का जतिन जोशी घर से झौलखेत खेल मैदान के लिए निकला था. उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसके परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी. दौड़ लगाने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह मैदान में ही बेहोश होकर गिर पड़ा.

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परिजन उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जतिन को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर उसकी मौत की वजह हृदयाघात बताई जा रही है. एक मां के लिए अपने बच्चे को इस तरह अचानक खो देना कितना बड़ा सदमा होता है, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता. पूनम जोशी पर भी बेटे की मौत का ऐसा ही पहाड़ टूट पड़ा.

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जतिन परिवार का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत की खबर ने पूनम को भीतर तक तोड़ दिया. अस्पताल से घर लौटने के बजाय वह गंगोलीहाट जाने वाली टैक्सी में बैठ गईं। करीब 30 किलोमीटर दूर घाट के पास उन्होंने टैक्सी रुकवाई और अचानक सरयू नदी में छलांग लगा दी. टैक्सी चालक और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका.

दो साल पहले बेटी को खोया था

इस परिवार की कहानी यहीं और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है. बताया जा रहा है कि पूनम की एक बेटी की मौत भी करीब दो साल पहले हो चुकी थी. यानी जिस मां ने पहले अपनी बेटी को खोया, उसी मां के सामने अब उसका इकलौता बेटा भी नहीं रहा.

कुछ ही घंटों में एक परिवार ने अपने दो सबसे करीबी रिश्तों को खो दिया. एक तरफ 14 साल के जतिन की अचानक मौत और दूसरी तरफ उसकी मां का दुनिया से चले जाना. मड़े गांव में जब यह खबर पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया. जिन लोगों ने सुबह जतिन को मैदान की ओर जाते देखा था, उन्हें शायद यकीन ही नहीं हुआ कि वह अब लौटकर नहीं आएगा.

गांव में पसरा मातम

पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में तलाश के बाद पूनम का शव बरामद किया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. जतिन की मौत की शुरुआती वजह हृदयाघात बताई गई है.

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मड़े गांव और आसपास का इलाका इस दोहरी त्रासदी से गमगीन है. एक मां ने पहले अपनी बेटी को खोया और फिर इकलौते बेटे की अचानक मौत ने उसके जीवन का आखिरी सहारा भी छीन लिया. कुछ घंटों के भीतर हुई इन दो मौतों ने पीछे छोड़ दिया है एक ऐसा परिवार, जिसके दुख की गहराई को शब्दों में समेटना आसान नहीं है.

वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जतिन की मौत की प्रारंभिक वजह हृदयाघात बताई जा रही है, जबकि अन्य जरूरी तथ्यों की जांच की जा रही है. वहीं, पूनम की मौत को लेकर भी पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

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