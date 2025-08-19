scorecardresearch
 

पिथौरागढ़: पहाड़ से लुढ़ककर मकान पर गिरा बोल्डर, 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर

पिथौरागढ़ जिले के देवत गांव में देर रात पहाड़ से लुढ़का विशाल बोल्डर घर में घुस गया, जिससे 12 साल के प्रिंस की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. पुलिस व एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला. घटना से गांव में मातम छा गया. ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और भविष्य में सुरक्षा उपायों की मांग की.

पहाड़ से नीचे मकान पर गिरा बोल्डर, एक बच्चे की मौत (Photo: ITG)
पहाड़ से नीचे मकान पर गिरा बोल्डर, एक बच्चे की मौत (Photo: ITG)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें 12 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई.   पिथौरागढ़ जिले के देवत गांव में सोमवार देर रात लगभग 2 बजे बड़ा हुआ. यहां पहाड़ से लुढ़का एक विशाल बोल्डर सीधे दो भाईयों रघुवीर प्रसाद व नरेश कुमार के मकान में जा घुसा. हादसे में दिल्ली से आए उनके रिश्तेदार के बच्चे 12 साल के प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई. 

जहां प्रिंस बोल्डर की चपेट में आ गया वहीं घर में सो रहे अन्य बच्चों और महिला को भी गंभीर चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए घायलों को बाहर निकाला और मृतक बच्चे के शव को भी बाहर निकाला. घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है.

गांव के लोगों के अनुसार, बोल्डर जिस स्थान पर गिरा वह बिल्कुल सुरक्षित मानी जाने वाली जगह थी, जिससे पूरा गांव सदमे में है. ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 3–4 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिससे पूरा गांव खतरे के दायरे में आ चुका है. 

ग्रामवासियों ने शासन-प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाई प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और इस दुखद हादसे ने उनके जीवन को गहरा आघात पहुंचाया है.

INPUT: राकेश पंत

