'UP में उत्तराखंडी सबसे बड़े घुसपैठिए' अखिलेश यादव के बयान पर भड़के CM धामी

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के 'घुसपैठिया' वाले बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया है. धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना उनके स्वाभिमान और राज्य के लिए किए गए संघर्ष का अपमान है. उन्होंने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में हुई गोलीबारी की याद दिलाई.

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सीएम धामी ने उत्तराखंड को देवभूमि और वीरभूमि बताते हुए कहा कि यहां के लोगों ने राज्य के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया है. ऐसे में उनके सम्मान पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का अपना इतिहास है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता.

उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। अखिलेश यादव जी, उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है। उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियाँ चली थीं। पिता के शासनकाल में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियाँ चलीं और आज पुत्र उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं! उत्तराखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव जी के इस बयान का समर्थन करती है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को स्वीकार है? कांग्रेस को देवभूमि की जनता को जवाब देना चाहिए। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 24, 2026

मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल का किया जिक्र

धामी ने रामपुर तिराहा गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलीबारी हुई थी. धामी ने इस घटना की याद दिलाते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों के संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

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कांग्रेस से पूछा सवाल

धामी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सहयोगी अखिलेश यादव के बयान से सहमत है? क्या उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना कांग्रेस को मंजूर है? उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा.

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