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शादी का वादा, होटल में संबंध और फिर दूरी, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ पर रेप की FIR

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई और रणजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के खिलाफ लखनऊ में रेप का केस दर्ज हुआ है. एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. कैफ के बड़े भाई मोहम्मद हसीब पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

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क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के खिलाफ रेप का केस दर्ज. (Photo: instagram)
क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के खिलाफ रेप का केस दर्ज. (Photo: instagram)

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के भाई और रणजी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लखनऊ की एक महिला की शिकायत पर कैफ के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है. महिला ने आरोप लगाया है कि कैफ ने उसे शादी का भरोसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए और बाद में शादी से पीछे हटने लगे. मामला लखनऊ के आशियाना थाने का है. पुलिस ने मोहम्मद कैफ के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है. वहीं, उनके बड़े भाई मोहम्मद हसीब के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने अब इस पूरे मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक, साल 2020 में वह गाजियाबाद में रहती थी. इसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात मोहम्मद कैफ से हुई. दोनों के बीच धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ी और इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया. महिला का आरोप है कि अगस्त 2023 में कैफ ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा. महिला ने उन्हें बताया था कि वह पहले से तलाकशुदा है और उसका एक बेटा भी है. शिकायत के मुताबिक, कैफ ने इन बातों पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कही और शादी का भरोसा दिया.

आईपीएल ऑक्शन के बाद बनाने लगे दूरी

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महिला ने आरोप लगाया है कि 9 सितंबर 2023 को कैफ ने उसे कोलकाता के एक होटल में बुलाया. यहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए. इसके बाद जब भी महिला ने शादी को लेकर दबाव बनाया, तो आरोप है कि कैफ आईपीएल ऑक्शन के बाद निकाह करने की बात कहकर उसे टालते रहे. महिला का यह भी आरोप है कि वह एयरलाइंस में केबिन क्रू की नौकरी करती थी. शिकायत के मुताबिक, कैफ को उसकी नौकरी पसंद नहीं थी और उन्होंने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया.

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महिला का आरोप है कि आईपीएल ऑक्शन बीत जाने के बाद कैफ ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी. इसके बाद उसने कैफ के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की. शिकायत के मुताबिक, 19 मई को बातचीत के सिलसिले में महिला को अमरोहा बुलाया गया. आरोप है कि वहां कैफ के बड़े भाई मोहम्मद हसीब ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे धमकी दी. इसके बाद महिला अमरोहा से वापस आशियाना स्थित अपने घर लौट आई. उसने पुलिस से पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई.

पहले थाने और फिर DCP से की शिकायत

महिला के मुताबिक, उसने शुरुआत में 31 अगस्त को आशियाना थाने में शिकायत दी थी. इसके बाद उसने डीसीपी से भी शिकायत की. आरोप है कि इसके बावजूद मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई. रविवार को महिला की शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मची. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आशियाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के मुताबिक, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आशियाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले में कानूनी जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल महिला की शिकायत के आधार पर मोहम्मद कैफ और उनके बड़े भाई मोहम्मद हसीब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.
 

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