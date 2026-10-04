'हैदराबाद में जंतर-मंतर से भी बड़े प्रदर्शन होंगे', Form 7 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा

तेलंगाना के हैदराबाद में AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फॉर्म 7 को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी फॉर्म 7 जमा कर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं.

और पढ़ें

AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अगर यह मामला नहीं रुका तो हैदराबाद की सड़कों और गलियों में जंतर-मंतर से भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. ओवैसी ने कहा कि अगर फर्जी फॉर्म 7 दाखिल किए जा रहे हैं तो चुनाव आयोग को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी इस मामले पर ध्यान देने की अपील की.

'गलत तरीके से जमा किए जा रहे फॉर्म 7'

AIMIM सुप्रीमो ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े लोग फॉर्म 7 के जरिए नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पहले से छपे हुए फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं. इन फॉर्म में उस व्यक्ति का नाम और जानकारी दी जा रही है जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटाना है. लेकिन फॉर्म जमा करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है.

Advertisement

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM President and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi says, "... BJP and Sangh Parivar people are trying to get names deleted by filing Form 7... Printed Form 7 are being submitted where the name of the person whose name is to be deleted is mentioned,… pic.twitter.com/2LmimMpQsS — ANI (@ANI) October 4, 2026

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो यह पूरी तरह गलत है. ओवैसी ने चुनाव आयोग से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की मांग की.

ओवैसी ने कहा कि इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को दी जा रही है. साथ ही तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह से मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी जा सकती. ओवैसी ने चुनाव अधिकारियों से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

'AIMIM चुप नहीं बैठेगी'

ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर यह मामला नहीं रुका तो AIMIM बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सड़कों और गलियों में प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों का जिक्र किया. ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में उससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे काफी परेशानी पैदा हो सकती है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM President and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi says, "... If false Form 7 are being filed, we appeal to the Election Commission to take action against those responsible. If this drama does not stop, remember: protests bigger than those at Delhi’s… pic.twitter.com/OFLDeLcYzs — ANI (@ANI) October 4, 2026

ओवैसी ने कहा कि AIMIM इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने चुनाव आयोग और तेलंगाना के अधिकारियों से फॉर्म 7 से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने की मांग की.



---- समाप्त ----