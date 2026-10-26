गोलियों से गूंजता पंजाब! मोगा से अमृतसर तक, एक महीने में फायरिंग की 10 वारदात

पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में 25 अक्टूबर को मोगा में एक घर के बाहर बैठे युवकों पर SUV सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना के बाद राज्य में पिछले एक महीने के दौरान हुई गोलीबारी की दूसरी घटनाएं भी चर्चा में हैं.

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जानकारी के मुताबिक, 18 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच पंजाब के मोगा, अमृतसर, लुधियाना, तरनतारन और मानसा समेत अलग-अलग इलाकों में गोलीबारी की 10 घटनाएं सामने आई हैं. इनमें आम नागरिकों के साथ पुलिसकर्मी और नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता भी निशाना बने.

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पंजाब में एक महीने में गोलीबारी की घटनाएं:

1. मोगा: घर के बाहर बैठे युवकों पर फायरिंग, 2 की मौत

25 अक्टूबर को मोगा में SUV सवार हमलावरों ने एक घर के बाहर बैठे युवकों पर गोलीबारी की. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.

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2. अमृतसर: घर के बाहर खड़े 28 साल के युवक की हत्या

23 अक्टूबर को अमृतसर में 28 वर्षीय अमित सभरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया गया कि वह अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी एक मामूली विवाद के बाद उन्हें गोली मार दी गई. यह घटना घर के बाहर हुई गोलीबारी के एक और मामले के तौर पर सामने आई.

3. लुधियाना: मशहूर चोले-कुलचे विक्रेता के बेटे की हत्या

21 अक्टूबर को लुधियाना में स्थानीय स्तर पर मशहूर 'पंडित जी छोले-कुलचे' वाले के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, एक स्थानीय जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद यह घटना हुई. इस मामले में विवाद के बाद गोलीबारी की बात सामने आई.

4. तरनतारन: पुलिस हिरासत से छूटने के कुछ घंटे बाद हत्या

21 अक्टूबर को तरनतारन जिले में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की दो नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, वह व्यक्ति कुछ घंटे पहले ही पुलिस हिरासत से रिहा हुआ था. जांचकर्ताओं को शक है कि हत्या गैंगों के बीच पुरानी दुश्मनी और बदले की कार्रवाई से जुड़ी हो सकती है.

5. मानसा: नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता की हत्या

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13 अक्टूबर को मानसा में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह इलाके में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते थे. आरोप है कि एक मेडिकल स्टोर संचालक ने नशीली दवाओं की कथित अवैध बिक्री को लेकर हुए विवाद के बाद उनकी हत्या की.

6. तरनतारन: ड्यूटी से लौट रहे ASI की गोली मारकर हत्या

11 अक्टूबर को तरनतारन में सहायक सब-इंस्पेक्टर इकबाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 55 वर्षीय इकबाल सिंह ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी नौशहरा-लोहका रोड पर पटवारखाने के पास बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलीबारी की. वह फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग में तैनात थे और नौशहरा पन्नुआं के रहने वाले थे.

7. लुधियाना: पूर्व सरपंच की कार पर करीब 10 राउंड फायरिंग

4 अक्टूबर को लुधियाना में एक 55 वर्षीय पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं. इस घटना में पूर्व सरपंच की मौत हो गई. हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह को लेकर उपलब्ध जानकारी में कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है.

8. अमृतसर: GRP कर्मी गोलीबारी में घायल

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4 अक्टूबर को अमृतसर में अजनाला नहर के पास अज्ञात बाइक सवार हमलावरों की फायरिंग में GRP कर्मी सुखचैन सिंह घायल हो गए. इस घटना में उनकी मौत की जानकारी नहीं है. यह मामला भी राज्य में गोलीबारी की घटनाओं की सूची में शामिल है.

9. अमृतसर: LGBTQ इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट की हत्या

3 अक्टूबर को अमृतसर में पंजाबी LGBTQ इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनकी हत्या की घटना ने भी राज्य में गोलीबारी से होने वाली मौतों को लेकर चिंता बढ़ाई. उपलब्ध जानकारी में वारदात के पीछे की वजह का विवरण नहीं दिया गया है.

10. अमृतसर: रात में गश्त कर रहे ASI की हत्या

18 सितंबर को अमृतसर के दाना मंडी इलाके में रात की गश्त के दौरान ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह ड्यूटी पर थे, तभी यह घटना हुई. इस मामले में भी गोलीबारी में पुलिसकर्मी की जान चली गई.

पुलिस के पास समेकित आंकड़ा नहीं

पिछले एक महीने में सामने आए इन मामलों में आम नागरिकों, पुलिसकर्मियों और नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता की मौत हुई है. कई घटनाओं में हमलावर बाइक या SUV से आए, जबकि कुछ मामलों में विवाद के बाद गोलीबारी की बात सामने आई. तरनतारन की एक घटना में पुलिस ने गैंगों के बीच दुश्मनी के शक की बात कही है.

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हालांकि, इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही वजह होने की पुष्टि नहीं हुई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने इन मामलों का कोई समेकित आंकड़ा जारी नहीं किया है. अलग-अलग घटनाओं की जांच जारी है और कई मामलों में हमले की वजह स्पष्ट नहीं हुई है.

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