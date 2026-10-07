'PCS अफसर हूं, कुंवारी हूं...' जवान बनने को 12 साल घटाई उम्र, फिर भी शादी के बाद खुल गई दुल्हन की पोल

शादी के लिए जब कोई अपनी पहचान, उम्र और नौकरी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें बताए तो सामने वाला उस पर भरोसा कर ही लेता है. लेकिन पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक शादी के बाद ऐसा मामला सामने आया है, जहां पति का आरोप है कि जिस महिला को शादी से पहले कुंवारी और PCS अधिकारी बताया गया था, उसकी उम्र और पहचान को लेकर भी बड़ा खेल किया गया. शिकायत में आरोप है कि महिला की जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर बदलाव कर उम्र करीब 12 साल कम दिखाई गई.

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पति का दावा है कि शादी के बाद जब उसे पत्नी की वास्तविक पहचान और पिछली जिंदगी को लेकर संदेह हुआ तो उसने जानकारी जुटानी शुरू की. इसी दौरान महिला के पहले से तलाकशुदा होने और एक बच्चे की मां होने की बात सामने आने का आरोप लगाया गया. इसके बाद दस्तावेजों की जांच का सिलसिला शुरू हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड में बदलाव का मामला भी सामने आया. मामला फतेहगढ़ साहिब थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि, अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

शादी के लिए बताई गई थी PCS अधिकारी और अविवाहित

शिकायतकर्ता अमनिंदर सिंह, निवासी गांव मंडोफल, के मुताबिक शादी से पहले उन्हें मनविंदर कौर के बारे में बताया गया था कि वह अविवाहित हैं और PCS अधिकारी के तौर पर काम करती हैं. इसी जानकारी के आधार पर दोनों का रिश्ता तय हुआ और 10 फरवरी 2026 को शादी हुई. अमनिंदर सिंह का आरोप है कि शादी से पहले महिला और उसके परिवार की ओर से उसकी वास्तविक वैवाहिक स्थिति और पेशे से जुड़ी जानकारी छिपाई गई थी. उस समय उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी है. शादी के बाद जब कुछ परिस्थितियों को लेकर संदेह पैदा हुआ तो उन्होंने महिला के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. यहीं से इस पूरी कहानी में एक के बाद एक नए सवाल सामने आने का दावा किया गया.

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पहले शादीशुदा होने का राज खुला

अमनिंदर सिंह के अनुसार, पड़ताल में उन्हें जानकारी मिली कि महिला पहले से तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. यानी जिस महिला को शादी से पहले कुंवारी बताया गया था, उसकी पिछली शादी की जानकारी कथित रूप से छिपाई गई थी. इसके बाद अमनिंदर सिंह ने महिला के सरकारी पद और दस्तावेजों की भी पड़ताल शुरू की. शिकायत में दावा किया गया कि महिला PCS अधिकारी नहीं थी. इससे शादी के लिए बताई गई पहचान पर सवाल खड़े हो गए. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ.

जवान दिखने के लिए 12 साल कम करने का आरोप

शिकायत में सबसे चौंकाने वाला आरोप महिला की उम्र को लेकर है. फतेहगढ़ साहिब के डीएसपी कुलबीर सिंह संधू के अनुसार, अमनिंदर सिंह की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला ने अपनी उम्र कम दिखाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव करवाया. शिकायत में वर्ष 1980 से 1992 तक जन्मतिथि से संबंधित बदलाव का आरोप लगाया गया है. यही वजह है कि अब पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि महिला की वास्तविक जन्मतिथि क्या है और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में कथित बदलाव किस स्तर पर और किस आधार पर हुआ. पुलिस जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सकती है और यह भी पता लगा सकती है कि संबंधित दस्तावेज कब जारी हुए थे तथा बाद में उनमें कोई संशोधन कराया गया या नहीं.

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आधार और PAN में भी बदलाव का आरोप

जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ शिकायत में आधार कार्ड और PAN कार्ड में भी कथित तौर पर बदलाव कराने का आरोप लगाया गया है. अमनिंदर सिंह का कहना है कि महिला ने अपनी पहचान और उम्र से संबंधित जानकारी बदलने के लिए इन दस्तावेजों में संशोधन करवाया. शादी के मामले में दूसरा बड़ा सवाल PCS अधिकारी होने के दावे को लेकर है. अमनिंदर सिंह का आरोप है कि महिला को PCS अधिकारी बताया गया था. इसी पहचान के आधार पर शादी तय हुई. लेकिन बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि महिला किसी सरकारी पद या PCS अधिकारी के तौर पर कार्यरत नहीं थी. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि महिला ने खुद को PCS अधिकारी बताया था या उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसकी ऐसी पहचान बताकर रिश्ता तय कराया था. यदि किसी सरकारी पद का झूठा दावा कर शादी तय कराने की बात जांच में सामने आती है तो यह मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है.

10 फरवरी को हुई थी शादी

शिकायत के अनुसार, अमनिंदर सिंह और मनविंदर कौर की शादी 10 फरवरी 2026 को हुई थी. शादी के समय शिकायतकर्ता को महिला की उम्र, वैवाहिक स्थिति और नौकरी के बारे में जो जानकारी दी गई, बाद में उसी पर सवाल उठने लगे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि यदि उसे पहले ही महिला की वास्तविक उम्र, पूर्व विवाह और बच्चे के बारे में जानकारी होती तो वह शादी का फैसला अलग तरीके से ले सकता था.

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छह लोगों पर मामला दर्ज

फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने जांच के बाद महिला समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में मनविंदर कौर, उसका भाई तरलोचन सिंह, मां अमरजीत कौर, ताऊ का बेटा नरेंद्र सिंह, भाभी बरुपिंदर कौर और तरनतारन जिले के गांव सुरसिंह, थाना भिक्खीविंड निवासी पूर्व सरपंच सुखमंदर सिंह राणा शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यता, महिला की वास्तविक उम्र, वैवाहिक स्थिति, PCS अधिकारी होने के दावे और शादी से पहले दी गई जानकारी समेत तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी.

घर से सामान और सोना ले जाने का भी आरोप

अमनिंदर सिंह ने एक अन्य आरोप यह भी लगाया है कि महिला शादी के बाद घर से जाते समय कुछ सोना और अन्य सामान अपने साथ लेकर गई. इस आरोप की भी पुलिस जांच कर रही है. अब जांच में यह देखा जाएगा कि कथित तौर पर कौन सा सामान ले जाया गया, उसका स्वामित्व किसका था और इस संबंध में शिकायतकर्ता के पास क्या साक्ष्य मौजूद हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचने की अपील की है. डीएसपी कुलबीर सिंह संधू ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस मामले को लेकर फर्जी अफवाह फैलाता है, जाली खबर तैयार करता है या बिना पुष्टि के उसे आगे फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस की यह चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे मामलों में जांच पूरी होने से पहले सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल होने लगते हैं.

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