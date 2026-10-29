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पंजाब की जेल में गैंगस्टर आशीष चोपड़ा की मौत, परिवार ने जताया साजिश का शक

फिरोजपुर तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष चोपड़ा की होशियारपुर सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. परिवार ने हाल में दो बार जेल बदले जाने और संदिग्ध हालात का हवाला देकर न्यायिक निगरानी में पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराने की मांग की है.

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गैंगस्टर आशीष चोपड़ा. (Photo- ITG)
गैंगस्टर आशीष चोपड़ा. (Photo- ITG)

पंजाब की होशियारपुर सेंट्रल जेल में गैंगस्टर आशीष चोपड़ा की मौत के बाद परिवार ने साजिश की आशंका जताई है. भुवनेश उर्फ आशीष चोपड़ा 2024 में फिरोजपुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस का मुख्य आरोपी था. 26 अक्टूबर की रात उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार का कहना है कि आशीष को पिछले एक हफ्ते में दो बार जेल बदली गई थी. पहले उसे कपूरथला जेल से संगरूर जेल भेजा गया और फिर वहां से होशियारपुर जेल लाया गया. परिवार के मुताबिक, होशियारपुर जेल में शिफ्ट किए जाने के महज तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई.

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परिवार ने उठाए सवाल, पोस्टमॉर्टम की मांग

आशीष के एक चचेरे भाई ने मौत के हालात पर सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जताई. उसका कहना है कि परिवार को अचानक फोन कर अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया, क्योंकि आशीष की तबीयत खराब बताई गई थी. लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. रिश्तेदार ने दावा किया कि आशीष इससे पहले बिल्कुल ठीक था.

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परिवार के एक अन्य सदस्य अमरजीत ने गैंगस्टर अर्श डल्ला की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया. उनके मुताबिक, पोस्ट में बदला लेने का दावा किया गया था. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. परिवार ने मांग की है कि आशीष का पोस्टमॉर्टम चंडीगढ़ के PGI में डॉक्टरों के बोर्ड से कराया जाए. यह प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हो और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाए.

मौत की वजह पोस्टमॉर्टम के बाद पता चलेगी

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के महासचिव बलतेज पन्नू ने कहा कि आशीष की मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चल पाएगी. उन्होंने जांच के नतीजे आने तक इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से इनकार किया.

20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आया था आशीष

1997 में जन्मे आशीष ने 20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था. अगले नौ साल में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, ड्रग तस्करी, अवैध हथियार रखने और डकैती समेत 16 मामले दर्ज हुए. ये मामले फिरोजपुर, मोहाली, फाजिल्का, पटियाला और अमृतसर में दर्ज थे. मई 2026 में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में 1.5 किलो हेरोइन बरामद होने की बात सामने आई थी.

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3 सितंबर 2024 को फिरोजपुर में दिनदहाड़े दो पुरुषों और एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आशीष को मुख्य आरोपी बनाया गया था. करीब 18 महीने तक फरार रहने के बाद उसे 12 मार्च 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उसे हुसैनीवाला बॉर्डर के पास सक्रिय सीमा पार हेरोइन तस्करी नेटवर्क से भी जोड़ा था.

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