मणिपुर : गोलीबारी में महिला की मौत, तनाव के बाद कई घर फूंके...धारा 163 लागू

मणिपुर में फिर हिंसा का माहौल हो गया है. शुक्रवार रात मणिपुर के सीमावर्ती जिले कामजोंग में सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच कथित गोलीबारी के दौरान कूकी समुदाय की एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है. महिला की पहचान डोमखोनेई तौथांग के रूप में हुई है. बताया यह भी जा रहा है कि महिला पांच बच्चों की मां है. दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग के दौरान उसे गोली लगी थी.

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चासाद में बंकर बनाने की सूचना पर चला था अभियान

पुलिस के मुताबिक चासाद में पुलिस स्टेशन के पास अवैध बंकर बनने की सूचना पर स्थानीय पुलिस, आईआरबी और बीएसएफ की ओर से सख्त अभियान चलाया गया. इस दौरान अवैध बंकरों को नष्ट किया गया. इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने बाधा डालने की कोशिश की. सख्ती पर कुछ स्थानीय अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं. क्रॉस फायरिंग में महिला के सीने में गोली लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

महिला की मौत से भड़की हिंसा, कई घर आग के हवाले

महिला में मौत से इलाके में तनाव बढ़ गया जिसके बाद हिंसा भड़क गई. इस दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने आसपास के

महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बाद में, तनाव बढ़ गया और अज्ञात बदमाशों ने कुछ घरों में आग लगा दी, जिसके बाद सशस्त्र समूहों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई. गोलीबारी देर रात तक जारी रही.

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शनिवार सुबह भी दो घंटे तक फायरिंग

शुक्रवार रात सुरक्षा बलों की ओर से सख्ती के बाद मामला शांत होने के बाद शनिवार को अलसुबह 5 बजे फिर से अराजक तत्वों ने गोलीबारी शुरू कर दी. करीब दो घंटे तक सुरक्षा बलों और सशस्त्र बदमाशों के बीच गोलीबारी चलती रही. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार करीब साढ़े नौ बजे रात को चासाद के ग्रामीण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद मामला बढ़ गया था. फायरिंग के दौरान डमखोनी टूथोंग नाम की महिला जो कि पांच बच्चों की मां है, की गोली लगने से मौत हो गई.

चासाद पुलिस स्टेशन के 400 मीटर दूर तक सख्ती

चासाद में संवेदनशील हालात के चलते कामजोंग जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही आदेश जारी किया था कि चासाद पुलिस स्टेशन से 400 मीटर दूर स्थित किसी भी तरह की गतिविधि पर पाबंदी रहेगी. यह भी निर्देशित किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का जमावड़ा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपराध माना जाएगा.



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