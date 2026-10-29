scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे फूफी की हैसियत से बैठना था', शाहनवाज हुसैन के बेटे की शादी में न जाने पर भावुक हुईं उमा भारती

उमा भारती और शाहनवाज हुसैन बीजेपी के उस दौर के नेता हैं जब देश में अयोध्या आंदोलन उफान पर था. उमा भारती ने शाहनवाज हुसैन के बेटे की शादी के बहाने उस दौर को याद किया है और कहा है कि तब कुछ लोगों ने उन्हें मुस्लिम समाज के दुश्मन के रुप में प्रचारित कर दिया था.

Advertisement
X
शाहनवाज हुसैन बेटे की शादी का न्योता देने वृंदावन पहुंचे थे. (Photo: Facebook)
शाहनवाज हुसैन बेटे की शादी का न्योता देने वृंदावन पहुंचे थे. (Photo: Facebook)

बीजेपी नेता उमा भारती ने शाहनवाज हुसैन के साथ पुराने संबंधों को याद किया है और भावुक कर देने वाले किस्से पेश किए हैं. इन किस्सों की वजह है पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज की हाल में हुई शादी. उमा भारती ने कहा है कि इस निकाह में उन्हें 26 अक्तूबर को फूफी की हैसियत से शामिल होना था. इसके लिए वे केदारनाथ जी से 25 तारीख सुबह वृंदावन आई, केदारनाथ जी में माइनस 3 डिग्री तापमान था वृंदावन में अत्यधिक गर्मी. इसकी वजह से वे 26 तारीख को दिल्ली जा ही नहीं सकी इसका उन्हें जीवन भर अफसोस रहेगा. 

उमा भारती ने इसके साथ ही एक्स पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के साथ अपने पुराने संबंधों को याद किया है. 

इस शाहनवाज हुसैन ने उन्हें दीदी कहकर संबोधित किया है और कहा है कि, "आपके भावपूर्ण शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया. 32 वर्षों का हमारा साथ, आपका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है."

सम्बंधित ख़बरें

uma bharti
उमा भारती के नाम पर फेक आईडी से शेयर की जा रही AI पोस्ट
Syed Shahnawaz Hussain son wedding
लाल लहंगे में सजीं शाहनवाज हुसैन के बेटे की बेगम, निकाह की तस्वीरें
विवाह के लिए निकलती है 'पाती'.(Photo: Pankaj Sharma/ITG)
मां जालपा का चमत्कारी दरबार! यहां उल्टा स्वास्तिक बनाकर मांगते हैं मन्नत
Narottam Mishra, Datia bypoll
नरोत्तम मिश्रा के किस कदम को उमा भारती ने बताया आदर्श उदाहरण, की तारीफ
सफर के दौरान बिगड़ी उमा भारती की तबीयत
उमा भारती हरिद्वार से जा रही थीं दिल्ली, रास्ते में बिगड़ी तबीयत

उमा भारती ने एक्स पर बीजेपी के उस दौर को याद किया है जब देश में अयोध्या आंदोलन चल रहा था. 

उन्होंने लिखा है, "शाहनवाज हुसैन जी जब वृंदावन में अपने बेटे अरबाज के विवाह का निमंत्रण-पत्र देने आए थे तब शाहनवाज जी से मेरी पहली मुलाकात से लेकर अरबाज की शादी के निमंत्रण तक की पूरी कहानी याद आ गई."

आगे उन्होंने लिखा, "1993 दिसंबर तक जगत प्रसाद नड्डा जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे उनके बाद मैं बनी. शाहनवाज जी नड्डा जी की टीम में सदस्य की हैसियत से थे, उन्हें आशंका थी कि मैं नई टीम में उनको नहीं रखूंगी क्योंकि अयोध्या आंदोलन में इतनी सक्रिय भागीदारी के बाद मेरे जैसे लोगों की वामपंथियों के द्वारा ऐसी छवि प्रस्तुत कर दी गई कि हम मुस्लिम समाज के दुश्मन हैं."

Advertisement

अयोध्या आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार उमा भारती ने कहा कि शाहनवाज हुसैन की अत्यधिक सक्रियता को देखकर पहली बार कार्यालय प्रभारी बने फिर राष्ट्रीय मंत्री बने फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और 32 वर्ष की आयु में अटल जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने. 

शाहनवाज हुसैन की निजी जिंदगी पर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी रेनू शर्मा के बारे में उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बताया. रेनू एवं शाहनवाज दोनों अपनी धर्म का पालन करें और विवाह करें, मेरे इस सुझाव के बाद दोनों ने विवाह किया फिर दोनों के परिवारों ने उनको अपना लिया, फिर अरबाज का जन्म हुआ तो मेरे निवास पर युवा मोर्चे के सदस्यों ने खुशी मनाई इसमें साहब सिंह वर्मा भी शामिल हुए, फिर तो शाहनवाज तरक्की करते गए, बच्चे बड़े होते गए, उच्च शिक्षा प्राप्त की, रेनू एवं शाहनवाज के संबंधों की मिठास कभी कम नहीं हुई. 

उमा ने कहा कि, 'अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर शाहनवाज जी वृंदावन आए और दिनांक 26 तारीख को शाम को अरबाज के निकाह में मुझे फूफी की हैसियत से बैठना था. मैं केदारनाथ जी से 25 तारीख सुबह वृंदावन आई, केदारनाथ जी में माईनस 3 डिग्री तापमान था वृंदावन में अत्यधिक गर्मी, फिर तो मैं 26 तारीख को दिल्ली जा ही नहीं सकी इसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा.'

Advertisement

उन्होंने कहा कि अरबाज के निकाह में मुझे रहना था क्योंकि मेरी जिंदगी की यात्रा में शाहनवाज का साथ 32 साल का है, मेरी नजर में अभी भी वह बहुत छोटा है और मेरा भाई है, अब उसके बेटे का निकाह था, नहीं जा पाई. 

उमा भारती के इस पोस्ट पर शाहनवाज हुसैन ने दिल को छू लेने वाली प्रतिक्रिया दी है. 

उमा भारती को दीदी संबोधित करते हुए  शाहनवाज हुसैन ने लिखा, "आपके भावपूर्ण शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया. 32 वर्षों का हमारा साथ, आपका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है, अरबाज और अफशां के निकाह में आपकी कमी बहुत खली, लेकिन विश्वास था कि दीदी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है. अरबाज का पहला जन्मदिन भी आपने अपने घर पर मनाया था, जिसकी याद आज भी दिल में बसी है."

उन्होंने कहा कि जब आप दिल्ली आएंगी, तो घर आकर अरबाज और अफशां को आशीर्वाद देंगी, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी. फिर मैं दोनों को आपके साथ कहीं ले जाऊंगा और अपनी दीदी की ओर से उन्हें भोजन करवाऊंगा. आप मेरी दीदी ही नहीं, मेरी अभिभावक हैं. आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे. 

 बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के बेटे सैयद अरबाज हुसैन का निकाह 25 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित PSOI क्लब में हुआ. अरबाज ने हरियाणा के जगाधरी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकरम खान की बेटी अफशां खान से शादी की.  26 अक्टूबर को रिसेप्शन हुआ, इसमें कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aamir Khan-Gauri Karwa Chauth: 61 के आमिर खान का तीसरी शादी के बाद पहला करवा चौथ, पत्नी गौरी का थामा हाथ, चप्पल-कुर्ते में छाया लुक |
    यूपी MLC चुनाव: वाराणसी सीट पर सपा की जीत, BJP ने लगाया धांधली का आरोप |
    यमुना में डुबकी लगाकर बोले मनोज तिवारी- एक साल में आधा प्रदूषण कम हुआ, AAP ने दावों पर उठाए सवाल |
    इजरायल चुनाव नतीजों पर बवाल, नेतन्याहू ने लगाए धांधली के आरोप |
    MLC चुनाव नतीजों के बाद बैलेट पेपर पर क्यों छिड़ा संग्राम? देखें खबरदार |
    यूपी: BJP के बागी MLC देवेंद्र सिंह का CEC को पत्र, गोरखपुर-फैजाबाद सीट की मतगणना में धांधली का आरोप |
    कैप्टन स्मित मछार को मिला बड़ा सम्मान! UAE के नेताओं ने की जमकर तारीफ |
    कल UP के 2.24 करोड़ किसानों को मिलेंगे ₹2000, PM मोदी देंगे दिवाली गिफ्ट! |
    जामिया में छात्रों की जीत! छात्रसंघ संविधान बनने की तारीख और चुनाव की डेडलाइन तय |
    Beautiful Honeymoon Destinations in India: ये हैं भारत की ये 6 खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन, जहां दिखेंगे जन्नत जैसे नजारे!
    Advertisement