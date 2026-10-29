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यमुना में डुबकी लगाकर बोले मनोज तिवारी- एक साल में आधा प्रदूषण कम हुआ, AAP ने दावों पर उठाए सवाल

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को सोनिया विहार घाट पर यमुना में डुबकी लगाई और दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार के कामों से नदी का प्रदूषण एक साल में आधा हो गया है. उन्होंने प्रवासी पक्षियों के आने को सुधार का संकेत बताया और लोगों को छठ पूजा के लिए बुलाया. AAP ने इसे खारिज किया और कहा कि पल्ला से वजीराबाद का हिस्सा पहले से साफ था.

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मनोज तिवारी ने सोनिया विहार घाट पर यमुना में डुबकी लगाई और नदी की सफाई में सुधार का दावा किया (Photo: Instagram/@manojtiwari.mp)
मनोज तिवारी ने सोनिया विहार घाट पर यमुना में डुबकी लगाई और नदी की सफाई में सुधार का दावा किया (Photo: Instagram/@manojtiwari.mp)

दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को यमुना में डुबकी लगाई और दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार के सफाई कामों से नदी का प्रदूषण एक साल में आधा हो गया है. उन्होंने कहा कि लोग अब यमुना में फिर छठ पूजा कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने दावे को गलत बताया और तिवारी को पानी पीने की चुनौती दी.

उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी सोनिया विहार घाट पहुंचे और यमुना का जल आचमन के तौर पर चखा और भाजपा सरकार की तारीफ की. उनके मुताबिक नदी के कुछ हिस्सों में प्रवासी पक्षियों का आना सुधार का संकेत है, क्योंकि नदी साफ न होती तो ये पक्षी यहां नहीं आते.

तिवारी ने कहा कि आप सरकार प्रदूषण का दोष हरियाणा पर डालती थी, जबकि भाजपा ने डेढ़ साल में आधी नदी साफ कर दी और बाकी काम अगले तीन साल में होगा. घाट पर उन्होंने लोकगीत गाया और छठ मनाने वालों को यमुना किनारे आने का न्योता दिया.

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कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई की 8,941 करोड़ रुपये की 43 परियोजनाएं शुरू की थीं और वादा किया था कि मई 2029 तक दिल्ली में यमुना साफ होगी. दिल्ली भाजपा ने एक्स पर लिखा कि जो काम कांग्रेस और आप 27 साल में नहीं कर पाईं, भाजपा ने दो साल में कर दिखाया. पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को भी डुबकी लगाने की चुनौती दी.

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यह भी पढ़ें: करोड़ों की दौलत से रखा दूर! मनोज तिवारी ने बेटी को दिए बस 25 हजार? रीति बोलीं- मेरा स्ट्रगल...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि ये भाजपाई दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते. उनके मुताबिक पल्ला से वजीराबाद तक का 26 किलोमीटर हिस्सा हमेशा से तुलनात्मक रूप से साफ रहा है और डीपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से आप सरकार में और साफ था. उन्होंने तिवारी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा को ओखला बैराज के पास कालिंदी कुंज घाट पर पानी पीने बुलाया और कहा कि पिछले साल भी दोनों चुनौती से भाग गए थे.

यमुना दिल्ली में करीब 52 किलोमीटर बहती है और आगे बढ़ते हुए ज्यादा गंदी होती जाती है. वजीराबाद से ओखला के बीच का 22 किलोमीटर हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित है और सरकारी कोशिशों का केंद्र है. प्रवेश वर्मा ने पहले कहा था कि पूरी सफाई में ढाई से तीन साल लगेंगे और नदी के पूरी तरह साफ होने का दावा कभी नहीं किया. उनके मुताबिक पल्ला से वजीराबाद तक का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह साफ है, जबकि वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक काम चल रहा है.

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