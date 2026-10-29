यमुना में डुबकी लगाकर बोले मनोज तिवारी- एक साल में आधा प्रदूषण कम हुआ, AAP ने दावों पर उठाए सवाल

दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को यमुना में डुबकी लगाई और दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार के सफाई कामों से नदी का प्रदूषण एक साल में आधा हो गया है. उन्होंने कहा कि लोग अब यमुना में फिर छठ पूजा कर सकते हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने दावे को गलत बताया और तिवारी को पानी पीने की चुनौती दी.

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उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी सोनिया विहार घाट पहुंचे और यमुना का जल आचमन के तौर पर चखा और भाजपा सरकार की तारीफ की. उनके मुताबिक नदी के कुछ हिस्सों में प्रवासी पक्षियों का आना सुधार का संकेत है, क्योंकि नदी साफ न होती तो ये पक्षी यहां नहीं आते.

तिवारी ने कहा कि आप सरकार प्रदूषण का दोष हरियाणा पर डालती थी, जबकि भाजपा ने डेढ़ साल में आधी नदी साफ कर दी और बाकी काम अगले तीन साल में होगा. घाट पर उन्होंने लोकगीत गाया और छठ मनाने वालों को यमुना किनारे आने का न्योता दिया.

कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई की 8,941 करोड़ रुपये की 43 परियोजनाएं शुरू की थीं और वादा किया था कि मई 2029 तक दिल्ली में यमुना साफ होगी. दिल्ली भाजपा ने एक्स पर लिखा कि जो काम कांग्रेस और आप 27 साल में नहीं कर पाईं, भाजपा ने दो साल में कर दिखाया. पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को भी डुबकी लगाने की चुनौती दी.

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AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि ये भाजपाई दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते. उनके मुताबिक पल्ला से वजीराबाद तक का 26 किलोमीटर हिस्सा हमेशा से तुलनात्मक रूप से साफ रहा है और डीपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से आप सरकार में और साफ था. उन्होंने तिवारी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा को ओखला बैराज के पास कालिंदी कुंज घाट पर पानी पीने बुलाया और कहा कि पिछले साल भी दोनों चुनौती से भाग गए थे.

VIDEO | Delhi: After taking a dip in Yamuna River, BJP leader Manoj Tiwari says, "I want to show all of my friends in the Congress and the Aam Aadmi Party that while Arvind Kejriwal repeatedly used to say that he would make people take a dip, and make promises after promises but he never delivered. We are not claiming to have cleaned all 58 kilometers of the Yamuna River across Delhi, but we have cleaned more than half of it. Right from where the Yamuna enters. If I performed achaman with the water, do not just make memes. Amidst all these efforts, we express our gratitude to Prime Minister Narendra Modi ji, Chief Minister Rekha Gupta, our Water Minister Parvesh Verma, Jal Shakti Minister CR Patil ji, and our Shipping Minister Sarbananda Sonowal ji..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2026

यमुना दिल्ली में करीब 52 किलोमीटर बहती है और आगे बढ़ते हुए ज्यादा गंदी होती जाती है. वजीराबाद से ओखला के बीच का 22 किलोमीटर हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित है और सरकारी कोशिशों का केंद्र है. प्रवेश वर्मा ने पहले कहा था कि पूरी सफाई में ढाई से तीन साल लगेंगे और नदी के पूरी तरह साफ होने का दावा कभी नहीं किया. उनके मुताबिक पल्ला से वजीराबाद तक का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह साफ है, जबकि वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक काम चल रहा है.

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