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झील में नहाने गईं 4 लड़कियों की डूबने से मौत, बचाने उतरी महिला कर्मचारी भी डूबी

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में समुद्रम झील में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई है. बच्चियां झील में नहाने गई थीं. जब वो डूबने लगीं तो वहां मौजूद एक सरकारी बाल गृह की महिला कर्मचारी ने उन्हें बचाने की कोशिस की. इस दौरान वो भी पानी में समा गईं.

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मृतकों में 4 नाबालिग शामिल हैं. (Photo- ANI)
मृतकों में 4 नाबालिग शामिल हैं. (Photo- ANI)

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले के समुद्रम झील में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में चार नाबालिग बच्चियों और एक सरकारी बाल गृह की महिला कर्मचारी शामिल हैं.

ये हादसा आनै पिरंधन गांव में स्थित सरकारी बाल गृह के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 12 बजे बाल गृह की 10 से ज्यादा लड़कियां परिसर के ठीक पीछे स्थित समुद्रम झील में नहाने के लिए गई थीं.

झील में नहाने के दौरान अचानक गहरा पानी होने के कारण बच्चियां डूबने लगीं. उन्हें बचाने और संभालने की कोशिश में वहां मौजूद बाल गृह की कर्मचारी भी गहरे पानी की चपेट में आ गई. देखते ही देखते पांच लोग पानी में समा गए.

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पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए पांचों शव

घटना की जानकारी मिलते ही तिरुवन्नामलाई पश्चिम थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. राहत और बचाव कार्य चलाते हुए पुलिस ने झील से सभी पांचों शवों को बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु के तीन इंजीनियरों की डूबने से मौत, बीच गए थे घूमने

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पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही तिरुवन्नामलाई पश्चिम पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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