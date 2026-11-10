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स्टील फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका... 16 मजदूरों की मौत, 13 घायल

तुर्की के इजमिर में एक लोहे और इस्पात कारखाने में बड़ा विस्फोट हो गया. इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए. धमाका तब हुआ जब एक क्रेन बॉयलर बदलते समय भट्टी में गिर गई, जिससे जोरदार आग लगी. राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस हादसे पर दुख जताया है और न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.

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प्लांट में बॉयलर बदलते समय क्रेन भट्टी में गिरने से धमाका हुआ. (Photo- AFP)
प्लांट में बॉयलर बदलते समय क्रेन भट्टी में गिरने से धमाका हुआ. (Photo- AFP)

पश्चिमी तुर्की के इजमिर में एक लोहे और इस्पात कारखाने में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई. हादसे के दौरान फैक्ट्री में करीब 200 मजदूर मौजूद थे. इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए.

इज़मिर प्रांत के गवर्नर सुलेमान एल्बन ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि ये धमाका एलियागा इलाके में स्थित हबास प्लांट में दोपहर करीब 12 बजे हुआ. बॉयलर बदलते समय एक क्रेन अचानक भट्टी में गिर गई, जिससे पास की स्टील मिल में जोरदार धमाका हो गया और आग फैल गई.

उन्होंने बताया कि बॉयलर बदलने के कारण प्रोडक्शन रुका हुआ था, इसलिए वहां सामान्य 300 मजदूरों के बजाय 200 मजदूर ही मौजूद थे.

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धमाके के बाद जानकारी का इंतजार करते हुए मजदूरों के रिश्तेदार. (Photo- Reuters)

राष्ट्रपति एर्दोगन ने जताया दुख, जांच के आदेश

कैबिनेट बैठक के बाद एक टेलीवाइज्ड संबोधन में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने बताया कि घायलों में से दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. उन्होंने कहा, 'विस्फोट की न्यायिक और प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है. राष्ट्र को गहरा दुख पहुंचाने वाली इस दुखद घटना के कारणों, परिस्थितियों और इसमें किसकी लापरवाही तथा जिम्मेदारी थी, इसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा.'

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गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्तची ने सोशल मीडिया पर बताया कि इमरजेंसी टीमें आग पर काबू पाने और पीड़ितों की तलाश में लगी रहीं. घायलों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. न्याय मंत्री एकिन गुरलेक ने बताया कि मामले की जांच के लिए चार सरकारी वकीलों को सौंपा गया है. वहीं, डेमिरोरेन समाचार एजेंसी के मुताबिक, इस हादसे के बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है.

लगा जैसे जमीन खिसक रही हो- चश्मदीद

अनादोलु समाचार एजेंसी के मुताबिक, चश्मदीद नूरी अली उल्कर ने कहा, 'जमीन हिल गई, झटका बहुत तेज था.' वहीं एक और चश्मदीद डेनिज उल्कर ने बताया, 'विस्फोट इतना भयानक था कि लगा जैसे हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो. मुझे लगा कि भूकंप आया है.'

यह भी पढ़ें: विशाखापट्टनम की ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका, दूर तक दिखीं आग की लपटें

बता दें कि साल 1987 में स्थापित हबास प्लांट सालाना 45 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन कर सकता है. ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया भर के नेता और पर्यावरण कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए तुर्की के अंतल्या में जमा हुए हैं.

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